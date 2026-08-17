大摩下修Q3筆電出貨

摩根士丹利證券（大摩）指出，前五大筆電ODM廠7月出貨820萬台，比大摩預估低4%，零組件限制仍是瓶頸。

大摩調降第3季筆電出貨量6%至2,730萬台，預期零組件供應將持續壓抑低階筆電機種的出貨數量。

大摩指出，五大筆電ODM廠7月出貨月減31%、年減24%，零組件限制仍是瓶頸，但有跡象顯示上半年提前拉貨需求正在消退。不過，大摩預期，產品組合將持續轉向高階、利潤較佳的機種。

大摩表示，多數ODM廠在最近舉行的第2季法說會上指出，下半年筆電出貨量將弱於上半年，不同於季節性走勢。依歷史經驗，筆電出貨量通常是下半年高於上半年。

大摩預估，8月筆電出貨量為900萬台，季增10%、年減20%；第3季筆電出貨量預估下修6%至2,730萬台，季減10%、年減20%。這個10%的減幅低於過去15年第3季平均的季增5%。雖然實際出貨仍取決於零組件供應，但大摩最近持續聽到供應受限的情況，預期這將持續壓抑低階筆電機種的出貨量。

大摩指出，廣達（2382）在近期法說會中提到，第2季通常是Chromebook的旺季，但由於Chromebook的目標市場對價格較敏感，加上零組件供應受限，今年第2季Chromebook的需求低於季節性，僅占該季筆電出貨量的不到10%；廣達第2季筆電出貨比預期低20%，緯創比預期低27%，仁寶符合預期，和碩比預期低27%，其他則比預期高7%。