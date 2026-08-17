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就市論勢／玻纖布、IC 載板 可留意
盤勢分析
台股7月劇烈修正之後，8月以來承接力道明確，反映7月賣壓來自評價與槓桿調整，非基本面轉弱。
與此同時，總經數據續為多頭提供底氣。財政部公布7月出口金額753億美元，年增32.9%，為歷年單月第三高，連續33個月正成長，其中，電子零組件單月出口改寫歷史新高；前七月出口4,919.5億美元，年增44.7%，全年出口金額有望提前刷新紀錄。國內景氣燈號連續七個月維持代表熱絡的紅燈，領先指標亦持續走揚。
產業部分，新一代GPU運算平台因設計修改，量產時程較原先規劃遞延，對系統組裝端貢獻時點仍需持續留意。而被動元件業者調價逐步反映在財報，國際大廠訂單出貨比（B／B值）展望趨向樂觀。PCB則因高速傳輸的損耗要求，帶動銅箔基板、高階銅箔與玻纖布需求。IC載板在供應鏈中具重要地位，高階品交期較年初大幅拉長、市場價格亦呈現調整趨勢。
整體來看，未來供需狀況及AI伺服器等終端應用發展，仍需持續觀察。部分具技術優勢或產品差異化的零組件廠商，其產品價值與議價能力對營運表現的影響亦受到市場重視。
投資建議
市場焦點自題材回到實際營運數據，具備調價轉嫁能力與長期合約保護者，可望在毛利率看到實質改善。加權指數雖已收復先前部分跌幅，惟外資期貨未平倉部位及借券賣出餘額等籌碼指標需持續觀察。操作上不宜以指數位置決定加減碼，而應回歸企業營運、獲利表現及市場變化。
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