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電信業智慧ITC業務火

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI熱潮驅動下，電信業者來自政府及企業客戶智慧資通訊（ITC）業務表現亮眼，中華電信（2412）、遠傳上半年來自智慧資通訊專案貢獻營收明顯成長之際，簽約金額更是大爆發，年增率分別達80%及104%，累計金額都超越2025年全年，未來專案陸續履行認列，可望進一步推升營運。

中華電信第2季集團企業客戶資通訊營收年增32%，經常性營收年增9%，企業資通訊新興業務營收中，大數據年增167%最多，資安服務年增34%，IDC年增率也有14%；除了營收成長，貢獻稅後純益也年增2.1%。

中華電信總經理林榮賜表示，上半年資通訊業務簽約金額年增率達80%，累計簽約金額已經達到2025年全年水準；第2季新增專案包含AIDC專案及AI基礎設施需求成長、指標性台電儲能案、多個矯正機關的智慧監控案，以及台灣首個電信業者提供金融機構雲端加密分持服務案。

遠傳上半年資通訊營收年增23%，主要受惠雲端服務年增30%，智慧城市物聯網年增102%，遠通電收（FETC）業務穩健成長，海外電子收費業務版圖持續擴大。

遠傳總經理井琪分享，資通訊服務鎖定永續智慧城市、數位轉型、智慧醫療及電信系統整合等四大亮點，智慧校園解決方案貢獻營收年增46%；包含北部都會區智慧路燈及智慧監控系統，國防院校儲能系統、中部港區能源管理系統。

遠傳資通訊服務接單表現亮眼，井琪指出，上半年整體接單簽約金額年成長104%，已經超越2025年全年，其中智慧城市、微軟LSP夥伴、智慧校園都有明顯成長。

遠傳指出，雲端與AI需求加速數位轉型服務成長，重要專案包括中央部會雲端遷移專案、 兩家全球領先，以台灣為基地的電子製造與雲端基礎設施企業專案。

此外，遠傳遠距醫療合約年增76%；智慧醫院解決方案年增114%。

遠傳表示，重要專案包括中部大型醫院社區智慧醫療專案 、北部指標性民營醫院次世代數位病理平台專案。

遠傳並取得多項大型電信系統整合專案，涵蓋交通運輸及智慧基礎建設領域；重要專案包含鐵道運輸數位化專案，指標科技企業智慧建築暨數位內容服務BOT專案，政府機關訓練中心智慧化專案。

電信業 中華電信 資通訊

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