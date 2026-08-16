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台股震盪別亂追！法人喊「選股不選市」 AI、電力供應鏈看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

科技主流族群經歷本波修正後，投資人對個別產業信心有明顯落差，包括銅箔基板CCL、IC載板、ABF指數近期回彈至季線之上，這些族群具備AI長線趨勢支持，反彈力道相對強勁，高階MLCC與被動元件族群則仰賴資金堆疊推動股價。玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，現階段應選股不選市，核心持股以AI相關龍頭股為主，以題材、落後補漲股區間操作；布局族群看好雲端AI零組件為主，如電源/散熱/滑軌/PCB；另看好台積電建廠供應鏈、先進封裝測試設備、矽智財與光通訊等族群；傳產則看好電力相關供應鏈。

杜欣霈表示，統計近十年台股8月表現，平均上漲機率為70%，平均漲幅為2.93%，因7月台股修正量縮、融資去化，預期指數短線再大幅修正的機率有限，高檔區間盤整的機率較大，後續宜持續觀察成交量能；而OTC及中小型股反彈力道則較弱，尚未站回季線。

今年台股整體企業獲利年增率預估可達42%，其中AI相關個股更高達53%，AI需求持續推動企業獲利上修，惟長短料問題導致部分產品出貨時程遞延，加上市場對AI建置資本支出的擔憂再起。不過，在AI長期成長趨勢及企業獲利上修方向未變下，持續看好台股中長期表現。

杜欣霈表示，台股未來四季獲利預期上修，籌碼面也顯示外資回頭，但籌碼出清幅度相對過往大波段修正時期的情況有限，指數想要快速突破前高有一定難度。

題材 台股 銅箔基板

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台股跌深反彈猛將出列 主力卡位標的可逢低布局

台股本波反彈以來已收復季線大關，但成交量明顯量縮，顯示市場追價愈趨謹慎，因而有主力資金卡位，股價還在季線之下的跌深股，持續強勢反彈機會相對高，如世界、台玻等低基期股可逢低布局。

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