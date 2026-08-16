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美國期中選舉將至有望釋利多 增添美台股市動能

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

華南投顧董事長呂仁傑指出，距離美國11月期中選舉不足三個月，觀察美方近期暫緩對伊朗軍事行動並要求零售油價調降，預期美國政府將陸續釋出利多政策，為選情造勢，增添美台股市動能。

台股方面，呂仁傑指出，加權指數近日延5日均線緩步上攻，以記憶體、矽光子、散熱為主軸，過往走勢稍弱的被動元件、功率元件也有轉強跡象，整體盤面偏多看待。

市場焦點落在9月17日FOMC會議，呂仁傑表示，若國際油價能降至每桶80美元以下，Fed不升息的機率將進一步提高，成為台股能否突破前高、於第4季挑戰50,000點關卡的核心動能。

呂仁傑8月14日在華南永昌證券「2026下半年投資展望說明會」時，聚焦「川普2.0與AI浪潮雙重賽局」，提出對台股的觀察。

另外，華南永昌證券海外商品部經理廖家菱在說明會上表示，AI科技已在全球市場引爆，台灣半導體供應鏈的重要地位，也被世界各國視為核心關鍵。費城半導體指數在上半年翻倍上漲後，7月隨著美股季報發布與市場去槓桿化技術修正，在8月上旬又見曙光。AI資本支出擴增與變現長期獲利前景，將再次引領市場方向，透過複委託平台投資美股全面掌握AI紅利。

台股 美國期中選舉 美台 Fed

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