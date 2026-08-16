台股跌深反彈猛將出列 主力卡位標的可逢低布局

台股本波反彈以來已收復季線大關，但成交量明顯量縮，顯示市場追價愈趨謹慎，因而有主力資金卡位，股價還在季線之下的跌深股，持續強勢反彈機會相對高，如世界（5347）、台玻等低基期股可逢低布局。

篩選股價還在季線之下的低位階股，並以近五日主力買超張數排序來看，包括群創、旺宏、宏碁、泰金寶-DR、世界、金寶、聯電、台玻、廣達、可寧衛*，以電子股占大多數，產業來看，以半導體、PCB、記憶體、面板、電腦及周邊設備等為主。

籌碼面來看，主力資金最青睞的是群創，近五日買超3.5萬張，再來是旺宏、宏碁，分別獲得3.4萬張、3萬張買超，泰金寶-DR、世界、金寶、聯電等近五日主力買超都逾萬張。另以股價來看，旺宏、世界分別有12.7%、11.8%漲幅。

統一投顧董事長黎方國指出，經歷7月台股大幅拉回，近期大盤已反彈至季線之上，然而追價意願也轉趨謹慎，因此盤勢處於高檔震盪。部分資金轉進低基期個股，這些個股多數不是盤面熱門族群，但具有籌碼相對乾淨優勢，只要主力籌碼鎖定，加上基期低，股價反彈力道自然更強勁。

台新投顧總經理黃文清表示，挑選跌深反彈股，除挑選低基期、股價強勢外，更應以基本面佳，下半年有成長性的產業為主。

觀察篩選出來的個股，不少屬於漲價概念股，例如玻纖布大廠台玻、記憶體大廠旺宏、成熟製程廠聯電及世界。

而群創除有面板級扇出型面板級封裝（FOPLP）題材，也傳出切入光通訊相關供應鏈。加上積極處分舊廠房活化資產，業外收益可觀，整體財務結構優化。