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台股本周上漲3.5%、周線連兩紅 法人：資金輪動順暢 多頭架構依然穩固

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數14日下跌210點，收在45,811點，成交量1.1兆元。籌碼面部分，三大法人買超516.6億元，其中外資現貨買超453.5億元，期貨淨空單減少1,070口至85,179口；投信買超79.7億元，自營商賣超16.6億元。本周台股上漲1,585點，漲幅3.5%，周線連兩紅。

永豐期貨指出，台股在經歷前幾日的強勢上漲後，在14日展開能量釋放。盤面上，權值龍頭進入休整，台積電（2330）下跌40元收2,395元，聯發科（2454）、鴻海（2317）及日月光投控（3711）亦小幅收黑。然而，市場資金並未退場，買盤轉向位階相對低的「老AI族群」與傳產指標；其中，仁寶（2324）與南亞（1303）展現極強攻勢亮燈漲停，成為盤面最吸金的亮點。此外，AI伺服器與銅箔基板指標股逆勢抗跌，緯穎（6669）與台光電（2383），持續維繫多頭盛況。

永豐期貨表示，整體來看，大盤14日雖然收黑，且下跌家數多於上漲家數，但整體走勢屬於「能量釋放」與高檔換手。在成交量穩定於兆元水準、資金能順暢地從漲多的電子權值股輪動至老AI與低基期族群的背景下，台股多頭架構依然穩固。後續可持續關注成交量能否維持兆元常態，以及這波低位階輪動的漲勢續航力。

台股 法人 籌碼面 聯發科 台光電 台積電

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