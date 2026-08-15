聽新聞
0:00 / 0:00

投信錢從AI撤了？本周狂買7大金融股 兩檔人氣電子股遭大砍

經濟日報／ 記者李慧蘭／即時報導
投信本周賣超前十名。記者李慧蘭／製表
投信本周賣超前十名。記者李慧蘭／製表

台股本周維持高檔震盪，三大法人合計買超2637.60億元，其中投信買超145.96億元。觀察投信本周買賣超排行榜，資金布局明顯偏向金融股，台新新光金（2887）、凱基金（2883）、華南金（2880）包辦買超前三名；另一方面，華邦電（2344）、聯電（2303）則成為投信調節重心。

投信本周買超前10名中，金融股占7席，台新新光金以5萬3,368張居冠，凱基金買超4萬7,779張，華南金買超3萬427張，兆豐金（2886）買超2萬6,169張、玉山金（2884）買超2萬408張，第一金（2892）、永豐金（2890）也分別買超1萬7,474張、1萬6,025張。

非金融股方面，欣銓（3264）獲投信買超1萬191張，順達（3211）買超9,790張，旺宏（2337）買超8,663張，顯示投信除了大舉布局金融股，仍持續鎖定半導體及AI（人工智慧）伺服器供應鏈。

反觀賣超榜，華邦電遭投信賣超3萬6,717張，成為本周最大調節標的；聯電賣超2萬7,308張居次，大成鋼（2027）賣超1萬3,202張。南茂（8150）也遭賣超8,300張，日月光投控（3711）則減碼4,249張。

金融股成為投信資金核心，與金控獲利持續創高有關。截至13日已有10家金控公布7月成績單，7月稅後盈餘合計478.38億元，年增17.22%；前7月累計稅後盈餘達3,601.76億元，年增68.08%。其中台新新光金前7月累賺527.70億元、年增281.01%，在累計獲利成長排名居冠，也成為投信本周最大買超標的。

整體法人動向方面，10日至14日外資及陸資買超2,061.36億元，投信買超145.96億元，自營商買超430.29億元，三大法人合計買超2,637.60億元。從投信籌碼來看，本周最鮮明的訊號就是「金融加碼、電子汰弱留強」，資金輪動方向值得留意。

投信本周買超前十名。記者李慧蘭／製表
投信本周買超前十名。記者李慧蘭／製表

電子股 投信 金融股

延伸閱讀

外資加碼力積電和主動ETF 連5買台股逾2千億元

外資買超453億元 買力積電14.49萬張最多、連4天合計買超逾32萬張

三大法人買超508億元仍難敵台積電殺尾 台股跌210點、46K得而復失

台股強彈高檔盤整 法人點名鎖定AI相關題材與落後補漲股區間操作

相關新聞

上市櫃Q2獲利飛越2兆元創新高 EPS創高家數達175家

上市櫃公司第2季財報出爐，受惠AI商機爆發、台股頻創新高等因素，單季整體稅後純益首度飛越2兆元大關，攀升至2.08兆元，季增33.25%、年增172.01%，創新高；上半年稅後純益3.65兆元，跨越3兆元大關，年增116.85%，同創歷年同期新高。

投信錢從AI撤了？本周狂買7大金融股 兩檔人氣電子股遭大砍

台股本周維持高檔震盪，三大法人合計買超2637.60億元，其中投信買超145.96億元。觀察投信本周買賣超排行榜，資金布局明顯偏向金融股，台新新光金（2887）、凱基金（2883）、華南金（2880）包辦買超前三名；另一方面，華邦電（2344）、聯電（2303）則成為投信調節重心。

外資本周買超2,061億 狂掃力積電31萬張 還有2檔傳產股也大買

台股14日收45,811點，下跌210點，46,000點大關得而復失，本周指數上漲1,585點， 漲幅3.58%，三大法人及外資本周天天買超，外資積極回補，本周合計買超2,061億元，統計外資單周買賣超個股，買盤最愛力積電（6770），高居外資周買超個股冠軍，值得注意的是，華新及中鋼也吸引外資買盤青睞，擠進外資周買超前十名個股名單。

一周熱門零股／大型電子權值股 搶手

台股本周焦點主要在美國經濟數據優於預期、中東局勢變化等多空因素，帶動本周盤勢震盪趨堅，投資人雖藉零股進場參與後市，但心態保守，其中南亞科（2408）等大型電子權值股為交投重心。

興櫃一周回顧／磐采躍起 周漲逾四成

本周359家興櫃股下跌家數多於上漲，平均上漲0.07%，其中周漲幅最大為化工股磐采（4546），本周漲幅超過四成。

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 勁揚14%

台股本周隨國際股市氛圍翻多及外資買盤回補，站穩季線後沿5日線緩步墊高，站上46,000點整數關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果正二N（02001L）大漲14.05%，登上冠軍寶座。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。