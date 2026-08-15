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外資本周天天買台股 累計逾2,000億

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（14）日早盤延續MSCI權重調升，外資回補激勵開高，但因逼近前波套牢區，追價意願不高，甚至出現獲利了結賣壓，大盤由紅翻黑下跌210點收45,811點；惟周線上漲1,585點，連二紅，外資本周天天買超，累計買超逾2,000億元，達2,061.3億元，法人看好，透過溫和換手，大盤有望逐漸向前高48K推進。

台股短線自7月29日低點以來強勁反彈，波段急彈逾6,000點，收復超過七成跌幅。法人認為，多頭格局已定調為「回升行情」，儘管上方面臨45,000點至48,000點的歷史高檔套牢壓力區，且技術面高檔過熱，但受惠美國升息預期淡化，以及台股基本面強勁，大盤並無明顯修正跡象，持續沿5日線強勢攀升。

台股昨早盤一度大漲381點衝上46,402點波段新高，但因逼近上方套牢區，加上周末前投資人抱股意願較低，指數紅翻黑，失守「46K」大關，成交量1.1兆元，為近七日最大量，千金股從49檔重返52檔，增加均華（6640）、旭隼、勤誠等三檔。

外資昨買超453.5億元，連五買，累計波段買超達2,061.3億元；自營商連四買後轉賣，賣超16.6億元；投信則賣轉買79.7億元。三大法人合計買超516.6億元，主因外資回補力道強勁，帶動整體同步連五買。八大公股行庫賣超48.9億元、連三賣以存銀彈。

展望後市，第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清等表示，指數已進入6月創高過程套牢區，6月23日歷史高點前後轉折爆出約1.5兆元巨量，相較目前5日均量約9,765億元，市場不預期立即爆出歷史天量，目前關鍵在於成交量能否從1兆放大至1.2兆元左右逐步換手，以利挑戰48K以上。

台股 外資 套牢

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