上市櫃財報五大天王 威風

上市櫃公司第2季財報昨（14）日公布告段落，季報五大天王出列，台積電（2330）穩居「獲利王」，「EPS王」由記憶體股群聯取得，「毛利率王」由力旺、鑽石投資等並列，「獲利成長王」雙鍵搶下，「每股淨值王」則由大立光奪得。

「獲利王」方面，台積電第2季歸屬母公司稅後純益為7,065.61億元，穩坐上市櫃公司第一大寶座，創下單季新高。

「EPS王」方面，第2季由群聯擠掉連續霸榜多季的緯穎，坐上第一寶座，單季EPS來到118.57元。

「毛利率王」方面，四家有獲利且毛利率均為100%的矽智財（IP）廠力旺，以及鑽石投資、能率亞洲、富榮綱奪得，其它超過90%的還有晶心科、致和證、億而得、鈊象、藥華藥、智擎、達人網等公司。

「獲利成長王」方面，雙鍵以年增達616.4倍取得第一寶座，受惠AI需求強勁的欣興，在單月營收頻創歷史新高，同時營收也轉化為獲利動能中，年成長來到44,196%、排名第二。

「每股淨值王」方面，大立光以1,464元、同時也是台股唯一一家破千的公司，穩坐第一名王座，同時在準備跨入CPO領域，前期技術開發逐步進入客戶導入階段，目前已取得一名量產導向客戶正式驗證。