上市櫃Q2獲利飛越2兆元創新高 EPS創高家數達175家

上市櫃公司第2季財報出爐，受惠AI商機爆發、台股頻創新高等因素，單季整體稅後純益首度飛越2兆元大關，攀升至2.08兆元，季增33.25%、年增172.01%，創新高；上半年稅後純益3.65兆元，跨越3兆元大關，年增116.85%，同創歷年同期新高。

根據臺灣證券交易所、櫃買中心統計至昨（14）日止，不含13家金控、KY、DR公司，僅凌巨（8105）一家無法如期出具財報，其餘均完成申報作業。

上市櫃公司第2季與上半年獲利

據統計，已揭露財報上市櫃公司（不含KY、DR），金融股部分未納入旺旺保、華票、新產、安泰銀、中再保、第一保等六家金融保險業，但涵蓋其餘金融保險業自結數，第2季總稅後純益2.08兆元，上半年稅後純益3.65兆元。

以第2季獲利來看，台積電以7,065.61億元穩居冠軍寶座，第二至五名依序為鴻海599.73億元、南亞科501.92億元、聯電422.59億元、廣達286.51億元。其中，台積電、南亞科、聯電、廣達等單季獲利不僅改寫歷史同期新高，更衝上單季歷史新高。

第2季每股稅後純益（EPS）創新高家數攀升至175家，高於前一季的130家，其中，群聯以118.57元竄升至單季EPS王，第二至五名依序為宜鼎108.93元、川湖74.38元、信驊44.27元、威剛32.39元。

上市櫃公司延續第1季獲利改寫新高步伐，第2季再度改寫新里程碑。綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等看法，第2季科技股在AI產品需求強勁下，基本面數據繳出亮眼成績單，進而推升台股表現，連帶也挹注證券、壽險、金控等金融股的投資獲利，形成台股正向循環。

展望全年，綜合兩位專家看法，全年企業獲利有機會站上7兆元大關，尤其科技股在AI強勁需求帶動及各類零組件紛紛調漲報價下，預估獲利成長幅度顯著。