聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／低基期IC設計 聚焦

經濟日報／ 玉山中小型股基金經理人杜欣霈

盤面分析

台股7月以來劇烈震盪，本周在美國財報助攻、CPI數據等好消息下出現反彈行情，統計近十年資料顯示，8月台股上漲機率70%，平均漲幅2.93%，預期8月再大跌機率有限，反彈後區間整理機率較大。

7月國際股市主要是針對資金面或評價面調節，交易員預期Fed將維持觀望立場，9月利率不變機率較高。

籌碼面來看，外資本波雖有回補，須持續觀察加碼量能，或只是先前空單回補；整體台股融資餘額清洗幅度有限，但由於去化槓桿比起先前良好，大盤預料維持高檔區間盤整。

台股今年企業獲利年增率預估可達42%，且未來四季獲利預期上修，其中AI相關個股更高達53%。後續操作重點宜側重基本面展望良好及有實質獲利支撐個股。

投資建議

選股可挑選本波股價跌深，除大型權值吸引資金回流，後續亦可關注短線跌深但具備爆發力較大的中小型股，投資視角可拉長至今年第4季或2027年。看好包括AI零組件、先進封裝設備、低基期IC設計、記憶體、載板與被動元件龍頭等；傳產以電力相關供應鏈為主。

IC設計 低基期 籌碼面

延伸閱讀

台股強彈高檔盤整 法人點名鎖定AI相關題材與落後補漲股區間操作

主動式台股基金 犀利

主動式台股ETF有勁 上月底來平均績效逾19%超越大盤

14檔主動式ETF漲贏大盤 7月底反彈以來股價漲幅多數超過2成

相關新聞

上市櫃Q2獲利飛越2兆元創新高 EPS創高家數達175家

上市櫃公司第2季財報出爐，受惠AI商機爆發、台股頻創新高等因素，單季整體稅後純益首度飛越2兆元大關，攀升至2.08兆元，季增33.25%、年增172.01%，創新高；上半年稅後純益3.65兆元，跨越3兆元大關，年增116.85%，同創歷年同期新高。

一周熱門零股／大型電子權值股 搶手

台股本周焦點主要在美國經濟數據優於預期、中東局勢變化等多空因素，帶動本周盤勢震盪趨堅，投資人雖藉零股進場參與後市，但心態保守，其中南亞科（2408）等大型電子權值股為交投重心。

興櫃一周回顧／磐采躍起 周漲逾四成

本周359家興櫃股下跌家數多於上漲，平均上漲0.07%，其中周漲幅最大為化工股磐采（4546），本周漲幅超過四成。

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 勁揚14%

台股本周隨國際股市氛圍翻多及外資買盤回補，站穩季線後沿5日線緩步墊高，站上46,000點整數關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果正二N（02001L）大漲14.05%，登上冠軍寶座。

上市櫃財報五大天王 威風

上市櫃公司第2季財報昨（14）日公布告段落，季報五大天王出列，台積電穩居「獲利王」，「EPS王」由記憶體股群聯取得，「毛利率王」由力旺、鑽石投資等並列，「獲利成長王」雙鍵搶下，「每股淨值王」則由大立光奪得。

大摩挺蘋果 台鏈受惠

摩根士丹利（大摩）證券表示，蘋果第3季iPhone受惠高階機型及新產品布局，生產量維持原先預期；iPad因需求動能轉弱下修；蘋果供應鏈仍是關注焦點，台廠中的台積電、鴻海、大立光有望受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。