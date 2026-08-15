就市論勢／低基期IC設計 聚焦

盤面分析

台股7月以來劇烈震盪，本周在美國財報助攻、CPI數據等好消息下出現反彈行情，統計近十年資料顯示，8月台股上漲機率70%，平均漲幅2.93%，預期8月再大跌機率有限，反彈後區間整理機率較大。

7月國際股市主要是針對資金面或評價面調節，交易員預期Fed將維持觀望立場，9月利率不變機率較高。

籌碼面來看，外資本波雖有回補，須持續觀察加碼量能，或只是先前空單回補；整體台股融資餘額清洗幅度有限，但由於去化槓桿比起先前良好，大盤預料維持高檔區間盤整。

台股今年企業獲利年增率預估可達42%，且未來四季獲利預期上修，其中AI相關個股更高達53%。後續操作重點宜側重基本面展望良好及有實質獲利支撐個股。

投資建議

選股可挑選本波股價跌深，除大型權值吸引資金回流，後續亦可關注短線跌深但具備爆發力較大的中小型股，投資視角可拉長至今年第4季或2027年。看好包括AI零組件、先進封裝設備、低基期IC設計、記憶體、載板與被動元件龍頭等；傳產以電力相關供應鏈為主。