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大摩挺蘋果 台鏈受惠

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

摩根士丹利（大摩）證券表示，蘋果第3季iPhone受惠高階機型及新產品布局，生產量維持原先預期；iPad因需求動能轉弱下修；蘋果供應鏈仍是關注焦點，台廠中的台積電（2330）、鴻海、大立光有望受惠。

值得注意的是，大摩將大立光評等由「中立」上調至「優於大盤」，目標價由2,450元大升至4,836元，調幅高達97.3%。大摩看好，大立光有望迎來全新CPO商機，並受惠智慧手機市場季節性復甦，未來幾個月出貨量可望逐步回升，月增動能亦有望轉強。

根據大摩最新報告，維持今年第3季iPhone生產量預估不變，仍為5,400萬支，季增4%、年減2%。至於年增幅度放緩，主要反映新機型持續轉向高階市場，包括iPhone 18 Pro、Pro Max及iPhone Fold等；此外，iPhone 18預計延至2027年上半年推出，也將影響整體出貨節奏。

其中iPhone Fold仍是下半年關注焦點，大摩維持2026年下半年生產量預估為700萬至800萬支不變，後續將持續觀察量產進度及實際需求表現，來評估生產量是否有上修或下修空間。

相較之下，iPad需求動能轉弱，大摩將第3季生產量預估下修100萬台至1,200萬台，季減8%、年減14%。主因觀察到下半年製造動能較原先預期放緩，可能受到上半年部分需求提前拉貨及價格上漲影響，導致後續需求承壓。

高盛證券看好，鴻海今年第3季營收可望季、年雙增。在AI伺服器、折疊手機及電動車委外代工需求帶動下，對整體後續營運維持正向看法。

事實上，鴻海憑藉系統與零組件垂直整合能力，以及全球化製造布局，可望持續發揮規模經濟優勢，穩固長期訂單及市場市占率，因此維持「買進」評等，目標價維持400元。

大摩 蘋果 鴻海

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