快訊

陳妍希泰國度假爆緋聞 秘戀年下富二代？經紀人回應了

蝦排驗出禁藥！麥當勞2款揚蝦堡全台停售 衛生局：未流向其他餐飲

日本男生夏天仍穿長褲？他曝不穿短褲背後原因 過來人點頭：會被白眼

聽新聞
0:00 / 0:00

AI半導體挹注物流需求 中菲行台驊空運強勁海運有撐

中央社／ 台北14日電

地緣政治、關稅政策影響，以及AI與半導體需求持續升溫，物流業迎來結構性成長動能；中菲行台驊上半年營運也呈現「空運強、海運有撐」的態勢。

中菲行上半年集團營業額為新台幣167.1億元，年成長14.3%；稅後淨利5.67億元，年減5.3%；每股盈餘（EPS）為4.03元。

中菲行指出，上半年全球物流市場持續受到地緣政治、關稅政策及全球供應鏈重組等因素影響，受惠AI、半導體及高科技產業出貨需求成長，及客戶全球供應鏈布局持續調整，上半年營業額穩健成長。

獲利方面，中菲行指出，上半年毛利較去年同期成長，但受到能源價格、航空燃油成本、運價及相關附加費用波動影響，整體物流成本增加，使毛利成長幅度低於營收成長。

空運方面，中菲行指出，AI、半導體及高科技製造需求持續成為亞太物流市場重要成長動能。第2季以來相關出貨需求強勁，帶動台灣出口美國及亞洲區域物流需求增加，部分航線運力維持相對緊張。同時，台灣及亞洲高科技企業持續擴大美國投資布局，帶動設備、零組件跨境運輸，以及在地倉儲與供應鏈服務需求。

海運方面，中菲行指出，美國進口需求於第2季維持一定動能，加上航商持續進行運力管理，部分主要航線運價有所支撐。

台驊控股累計上半年合併營收114.2億元，年成長1.6%；歸屬母公司業主淨利5.26億元，每股盈餘（EPS）3.84元。

台驊指出，2026年上半年，海運承攬營收70.06億元、毛利9.53億元，仍為集團最大營收及毛利來源，較去年同期分別減少3.6%及18.8%。

空運方面，台驊指出，空運承攬營收32.78億元、毛利5.01億元，較去年同期分別成長20.4%及27.6%，毛利率提升至15.3%；內貿物流毛利較去年同期成長1.7%，毛利率提升至20.9%。

中菲行 台驊 半導體

延伸閱讀

長榮發威 上半年賺逾一股本！受惠全球貿易需求推升價量齊揚

東元下半年4大事業看佳 強攻東南亞AIDC商機

本業穩健、併購效益發酵 炎洲上半年賺贏去年全年

長榮航財報／上半年EPS 2.24元 市場貨運需求暢旺

相關新聞

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

台股今（14）日收盤下跌210.47點，跌幅0.46%，終場以45,811.01點作收，成交量1兆645億元；台積電（2330）收盤價2,395元，下跌40元，跌幅1.64%。

台股逾40家上半年EPS攀峰 法人預期將有更多績優股入列

隨上市櫃公司半年報進入最後揭露階段，台股交出亮眼成績單。據統計，截至昨（13）日，已有超過40家公司上半年每股稅後純益（EPS）改寫歷來同期新高，顯示台股企業獲利爆發力十足。法人預期，隨今日財報密集揭露，將有更多績優股陸續入列，將為台股後市注入強心針。

上市第2季財報公布截止 唯一1家無法如期申報

臺灣證券交易所表示，本國上市公司應於8月14日前公告申報第2季財務報告家數計961家（不包括金融保險公司計32家的公告申報期限為8月31日），除凌巨（8105）科技無法如期出具財務報告外，餘均已完成申報作業。

台股週線上漲1585點連2升 上市總市值近150兆元

外資回補，台股本週延續反彈動能，今天集中市場指數收45811.01點，週線漲1585.10點或3.58%，週線連2紅。據...

台股強彈高檔盤整 法人點名鎖定AI相關題材與落後補漲股區間操作

台股本周迎來強勁反彈，隨著半導體賣壓逐步消化，美國就業與通膨數據回落，致使9月升息預期淡化，資金回補推動台股單周大漲1,585.1點，成交量能連續兩日回升至兆元以上；不過14日 加權指數開高走低，終場下跌210.47點，收45,811.01點，未守住46,000點大關。

外資買超453億元 買力積電14.49萬張最多、連4天合計買超逾32萬張

台股14日震盪，終場收45,811.01點，下跌210.47點，三大法人買超508.86億元，外資買超453.51億元，同樣都是連五買，統計外資買超前十名個股中，ETF占5檔，記憶體也有2檔，買超力積電（6770）14萬4,966張最多，連4買，合計買超32萬113張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。