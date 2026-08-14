AI半導體挹注物流需求 中菲行台驊空運強勁海運有撐

地緣政治、關稅政策影響，以及AI與半導體需求持續升溫，物流業迎來結構性成長動能；中菲行、台驊上半年營運也呈現「空運強、海運有撐」的態勢。

中菲行上半年集團營業額為新台幣167.1億元，年成長14.3%；稅後淨利5.67億元，年減5.3%；每股盈餘（EPS）為4.03元。

中菲行指出，上半年全球物流市場持續受到地緣政治、關稅政策及全球供應鏈重組等因素影響，受惠AI、半導體及高科技產業出貨需求成長，及客戶全球供應鏈布局持續調整，上半年營業額穩健成長。

獲利方面，中菲行指出，上半年毛利較去年同期成長，但受到能源價格、航空燃油成本、運價及相關附加費用波動影響，整體物流成本增加，使毛利成長幅度低於營收成長。

空運方面，中菲行指出，AI、半導體及高科技製造需求持續成為亞太物流市場重要成長動能。第2季以來相關出貨需求強勁，帶動台灣出口美國及亞洲區域物流需求增加，部分航線運力維持相對緊張。同時，台灣及亞洲高科技企業持續擴大美國投資布局，帶動設備、零組件跨境運輸，以及在地倉儲與供應鏈服務需求。

海運方面，中菲行指出，美國進口需求於第2季維持一定動能，加上航商持續進行運力管理，部分主要航線運價有所支撐。

台驊控股累計上半年合併營收114.2億元，年成長1.6%；歸屬母公司業主淨利5.26億元，每股盈餘（EPS）3.84元。

台驊指出，2026年上半年，海運承攬營收70.06億元、毛利9.53億元，仍為集團最大營收及毛利來源，較去年同期分別減少3.6%及18.8%。

空運方面，台驊指出，空運承攬營收32.78億元、毛利5.01億元，較去年同期分別成長20.4%及27.6%，毛利率提升至15.3%；內貿物流毛利較去年同期成長1.7%，毛利率提升至20.9%。