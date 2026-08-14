台股週線上漲1585點連2升 上市總市值近150兆元

外資回補，台股本週延續反彈動能，今天集中市場指數收45811.01點，週線漲1585.10點或3.58%，週線連2紅。據台灣證券交易所統計，上市公司最新總市值為新台幣149兆7384億元，較上週增加約5.18兆元，再度近逼150兆元大關。

產業別指數方面，本週漲幅最大為電子零組件類指數上漲12.06%，跌幅最大則是數位雲端類指數下跌4.78%。其他未含金融類指數上漲1539.25點，漲幅約為3.89%；未含電子類指數上漲365.71點，漲幅約1.53%；未含金融電子類指數上漲403.31點，漲幅約2.56%。

本週全體上市股票成交金額為4兆5589億元，成交金額前3名產業為，半導體類成交金額1兆7259億元，占全體上市股票交易金額比重37.86%；電子零組件類成交金額1兆1400億元，占比25.01%；以及電腦及週邊設備類成交金額5127.24億元，占比11.25%。

本週集中市場股票成交量週轉率為3.32%，成交量週轉率前3名產業分別為光電類9.54%，電子零組件類9.28%，及半導體類8.26%。

累計今年初開盤迄今共148個交易日，集中市場總成交金額為151兆7269億元，市場日平均成交金額1兆251億元，股票成交量週轉率127.17%，股票日平均成交量週轉率0.86%。