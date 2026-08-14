快訊

2026總預算三讀通過 通刪480億元、卓榮泰薪資凍結4個月

轟辭總召衝突後…傅崐萁協商喊「韓總統好」 韓國瑜：那你是聯合國秘書長

聽新聞
0:00 / 0:00

台股強彈高檔盤整 法人點名鎖定AI相關題材與落後補漲股區間操作

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意照。圖／ingimage
股市示意照。圖／ingimage

台股本周迎來強勁反彈，隨著半導體賣壓逐步消化，美國就業與通膨數據回落，致使9月升息預期淡化，資金回補推動台股單周大漲1,585.1點，成交量能連續兩日回升至兆元以上；不過14日 加權指數開高走低，終場下跌210.47點，收45,811.01點，未守住46,000點大關。

根據證交所公布籌碼統計，三大法人連續5日買超，合計買超2,637.6億元，其中外資積極回補，連續5個交易日買超2,061.4億元，投信及自營商則小幅買超146及430億元。

玉山中小型股基金（原PGIM保德信中小型股基金）經理人杜欣霈表示，統計近十年台股8月份表現，平均上漲機率為70%，平均漲幅為2.93%，因7月份台股修正量縮、融資去化，預期指數短線再大幅修正的機率有限，高檔區間盤整的機率較大，後續宜持續觀察成交量能；OTC及中小型股反彈力道則較弱，尚未站回季線。

今年台股整體企業獲利年增率預估可達42%，其中AI相關個股更高達53%，AI需求持續推動企業獲利上修，惟長短料問題導致部分產品出貨時程遞延，加上市場對AI建置資本支出的擔憂再起。不過，在AI長期成長趨勢及企業獲利上修方向未變下，持續看好台股中長期表現。

杜欣霈指出，台股未來四季獲利預期上修，籌碼面也顯示外資回頭，但籌碼出清幅度相對過往大波段修正時期的情況有限，指數想要快速突破前高有一定難度，第3季預料指數空間將落在42,000~49,000點區間整理。

科技主流族群經歷本波修正後，投資人對個別產業信心有明顯落差，包括銅箔基板CCL、IC載板、ABF指數近期回彈至季線之上，這些族群具備AI長線趨勢支持，反彈力道相對強勁，高階MLCC與被動元件族群則仰賴資金堆疊推動股價。操作策略，杜欣霈建議現階段應選股不選市，核心持股以AI相關龍頭股為主，以題材、落後補漲股區間操作；布局族群看好雲端AI零組件為主，如電源/散熱/滑軌/PCB；另看好台積電（2330）建廠供應鏈、先進封裝測試設備、矽智財與光通訊等族群；傳產則看好電力相關供應鏈。

台股 題材 法人

延伸閱讀

主動式台股ETF有勁 上月底來平均績效逾19%超越大盤

14檔主動式ETF漲贏大盤 7月底反彈以來股價漲幅多數超過2成

7月上市櫃公司營收亮眼 中信投信：台股第4季可望延續多頭行情

三大法人買超508億元仍難敵台積電殺尾 台股跌210點、46K得而復失

相關新聞

台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

台股今（14）日收盤下跌210.47點，跌幅0.46%，終場以45,811.01點作收，成交量1兆645億元；台積電（2330）收盤價2,395元，下跌40元，跌幅1.64%。

台股逾40家上半年EPS攀峰 法人預期將有更多績優股入列

隨上市櫃公司半年報進入最後揭露階段，台股交出亮眼成績單。據統計，截至昨（13）日，已有超過40家公司上半年每股稅後純益（EPS）改寫歷來同期新高，顯示台股企業獲利爆發力十足。法人預期，隨今日財報密集揭露，將有更多績優股陸續入列，將為台股後市注入強心針。

台股週線上漲1585點連2升 上市總市值近150兆元

外資回補，台股本週延續反彈動能，今天集中市場指數收45811.01點，週線漲1585.10點或3.58%，週線連2紅。據...

台股強彈高檔盤整 法人點名鎖定AI相關題材與落後補漲股區間操作

台股本周迎來強勁反彈，隨著半導體賣壓逐步消化，美國就業與通膨數據回落，致使9月升息預期淡化，資金回補推動台股單周大漲1,585.1點，成交量能連續兩日回升至兆元以上；不過14日 加權指數開高走低，終場下跌210.47點，收45,811.01點，未守住46,000點大關。

外資買超453億元 買力積電14.49萬張最多、連4天合計買超逾32萬張

台股14日震盪，終場收45,811.01點，下跌210.47點，三大法人買超508.86億元，外資買超453.51億元，同樣都是連五買，統計外資買超前十名個股中，ETF占5檔，記憶體也有2檔，買超力積電（6770）14萬4,966張最多，連4買，合計買超32萬113張。

三大法人買超508億元仍難敵台積電殺尾 台股跌210點、46K得而復失

台股14日陷入高檔震盪，盤初一度攻上46,402.60點，惟逢高賣壓出籠，盤中震盪翻黑，台積電（2330）尾盤跌勢擴大，終場下挫40元至2,395元，拖累大盤終場下跌210.47點，收45,811.01點，最低探至45,798.31點，單日高低震盪達604.29點，成交值增至1.06兆元。但三大法人仍連續第5天買超，再加碼508.86億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。