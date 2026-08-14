外資買超453億元 買力積電14.49萬張最多、連4天合計買超逾32萬張

台股14日震盪，終場收45,811.01點，下跌210.47點，三大法人買超508.86億元，外資買超453.51億元，同樣都是連五買，統計外資買超前十名個股中，ETF占5檔，記憶體也有2檔，買超力積電（6770）14萬4,966張最多，連4買，合計買超32萬113張。

台股早盤以46,103.81點開高，上漲82.33點，盤中一度拉升至46,402.6點，但盤中震盪翻黑，低點一度下滑至45,798.31點，高低震盪達604.29點，終場收在45,811.01點，下跌210.47點。

權王台積電（2330）最後一盤下殺，收在2,395元，下跌40元，拖累大盤指數約313點；日月光投控（3711）、聯電（2303）、鴻海（2317）及聯發科（2454）等權值股同步走弱，進一步壓抑大盤表現。

三大法人買超508.86億，連5買，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超453.51億元，投信買超71.96億元；自營商賣超（合計）16.61億元，其中自營商（自行買賣）賣超27.36億元、自營商（避險）買超10.75億元。

統計外資買超前十名個股，ETF占5檔，其中有4檔主動式ETF，還有元大台灣50（0050），買超最多的是力積電，另外，買超華邦電（2344）55,891張，仁寶（2324）、群創（3481）也獲外資買超；統計外資賣超前十名個股，賣超國巨*（2327）22,289張最多，其次是賣超中鋼（2002）18,956張，航空雙雄也在賣超之列，另外，賣超南亞科（2408）10,026張。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）