外資加碼力積電和主動ETF 連5買台股逾2千億元

台股今天震盪翻黑，終場下跌210點失守46000點關卡，外資及陸資買超新台幣453.51億元，本週連5買合計達2061億元。根據統計，外資今天大舉加碼力積電與主動型ETF等，減碼國巨、中鋼、玉山金、台企銀、華航、長榮航等。

三大法人今天合計買超台股508.86億元，其中自營商賣超16.61億元，投信買超71.96億元，外資及陸資買超453.51億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少70口，降至3380口；其中，外資淨空單減少1070口，降至8萬5179口。

根據台灣證券交易所統計，外資今天大舉加碼力積電逾14.49萬張，連4天買超；並敲進主動統一台股增長（00981A）逾9.52萬張、主動統一升級50（00403A）逾5.86萬張、華邦電近5.59萬張，買超逾2萬張的標的包括仁寶、群創、元大台灣50、主動復華未來50（00991A）、主動凱基台灣（00407A）、寶成等。

外資今天減碼國巨近2.23萬張，調節逾萬張的標的包括中鋼、玉山金、台企銀、華航、長榮航、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50反1（00632R）、南亞科等。外資今天減碼台積電3024張，終結連5買。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪分析，台股近期接近46000點至48000點前波密集套牢區，短線不易上攻，區間震盪，待時間消化賣壓，觀察8月下旬輝達（NVIDIA）財報後釋出最新看法，可否推動台積電等大型電子權值股助攻過高。

觀察外資布局，容逸燊分析，外資在台股期現貨市場持續操作套利交易，新台幣兌美元匯率走升，代表外資在台股現貨市場資金回籠，在期貨市場長期布局避險和套利模式，目前並未在期現貨市場同步看空跡象，外資在台指期淨空單水位尚屬合理，可觀察投信在台股買超動向。