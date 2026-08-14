證交所跨界《創新辦桌》以市值多元標準對接全球資本

當冰冷的資本市場遇上充滿溫度的在地文化，正在台灣孕育出下一波「護國群山」。臺灣證券交易所推動台灣創新板（tib-創）連結資本市場與新經濟，特與中華文化總會跨界打造《創新辦桌》影像企劃，繼首集記錄年赴多國巡演的「FOCASA 當代馬戲團」走上國際賽道後，最新第二集「迷走工作坊」影音正式上線，展現創下國內群眾募資紀錄的桌遊團隊，如何透過數位雲端科技讓歷史「變得可以觸摸」，深刻轉譯資本市場與在地文化碰撞出的創新火花。

「證交所不只是交易平台，更是陪伴創新企業一路成長的長期夥伴，這正是 Beyond Exchange 的核心精神。」證交所董事長林修銘指出，臺灣創新板（tib-創）以「願意且有能力改變」與「冒險拓荒、投資未來」為核心DNA，證交所角色已出現關鍵轉型—不再只是被動等待承銷商或會計師送案，而是直接對接早期與成熟期新創團隊。透過象徵高成長潛力的「tibit獨角獸」品牌意象，結合國內外加速器、國家級創新平台及企業創投（CVC），提供上市前輔導合規與 ESG、上市時擴大曝光、上市後鏈結國際投資人的全周期手把手陪跑策略。

面對全球 AI 與軟體產業的快速轉型，國際資本市場評價體系早已轉向以公司市值、技術創新與未來成長潛力為主。林修銘強調，AI 與軟體企業的核心競爭力多在於專利技術或訂閱制（ARR）等無形資產。創新板採取全新「新經濟邏輯」，提供以「市值」為核心的三軌多元評估標準，多維度衡量企業的技術實力與成長潛力，讓企業在「技術成熟」與「資本就位」之間取得同步發生的制度路徑。在半導體供應鏈既有優勢下，創新板完成了從硬到軟、從供應鏈到內容鏈的完整布局，重點聚焦於「AI原生防禦（資安）」與「訂閱制內容經濟」雙引擎，協助具備擴展性與抗景氣循環商業模式的企業提前對接國際資本。

文總秘書長李厚慶則從文化產業化角度剖析，《創新辦桌》取名自「創新板的」台語諧音，旨在用常民語言拉近金融與大眾的距離。系列影片中除 FOCASA 及迷走工作坊，更將邀請成功進軍百老匯的現象級音樂劇《勸世三姊妹》，以及結合光雕前進北美的「新勝景掌中劇團」等，這些帶著熱血創新魂的在地創作者與原創 IP，正躍升為具國際擴張潛力的產業。文化團隊要從在地扎根走向國際，關鍵在於將創作熱情轉化為企業化永續營運。台灣要航向國際，需要政府搭台、企業灌溉與文化揚帆的三股力量組成的「國家隊」，向世界證明臺灣多元的文化軟實力在商業市場上同樣具備強大競爭力。

深化 Power Up Plan 2.0：打造亞洲那斯達克

邁入2026年，證交所積極深化「Power Up Plan 2.0」，引導上市公司提升中長期價值，並將臺灣創新板打造為獨角獸孵育基地。為響應賴清德總統的政策願景，把創新板打造成「亞洲的那斯達克」，並配合政府建構亞洲資產管理中心，證交所持續優化創新板市場流動性與資訊透明度。面對台美供應鏈深化、日本資本市場互補性，以及東南亞龐大人口紅利，證交所啟動針對日本、美西矽谷與東南亞的海外雙軌招商策略，一方面引進海外優質企業來台掛牌，另一方面協助海外企業與台灣科技供應鏈深度對接。透過專屬議合平台與海外路演，證交所正全力協助臺灣優質新經濟企業從「被看見」邁向「被投資」，建構具高度韌性與國際競爭力的亞洲籌資平台與永續生態圈。

有意了解 tib-創 上市制度的企業，歡迎透過臺灣證券交易所官方管道洽詢。

關於臺灣創新板更多資訊，請見官網：https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html

關於《創新辦桌》更多影片：YouTube：https://www.youtube.com/playlist?list=PLsZ4Lt-cXP_BebvXI4RIdZZaRT7crZA0e