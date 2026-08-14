三大法人買超508億元仍難敵台積電殺尾 台股跌210點、46K得而復失

台股14日陷入高檔震盪，盤初一度攻上46,402.60點，惟逢高賣壓出籠，盤中震盪翻黑，台積電（2330）尾盤跌勢擴大，終場下挫40元至2,395元，拖累大盤終場下跌210.47點，收45,811.01點，最低探至45,798.31點，單日高低震盪達604.29點，成交值增至1.06兆元。但三大法人仍連續第5天買超，再加碼508.86億元。

統計三大法人14日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超453.51億元，投信買超71.96億元；自營商賣超（合計）16.61億元，其中自營商（自行買賣）賣超27.36億元、自營商（避險）買超10.75億元。

從指數貢獻來看，台積電14日下跌40元、至2,395元，單日拖累大盤313.08點，成為最大空方壓力；日月光投控（3711）、聯電（2303）、鴻海（2317）及聯發科（2454）等權值股同步走弱，進一步壓抑大盤表現。

不過，台光電（2383）成為今日多頭最大推手，股價大漲475元、至6,165元，單日貢獻指數56.59點居冠；南亞（1303）、緯穎（6669）、南電（8046）、華碩（2357）、健策（3653）及欣興（3037）等也同步推升指數，顯示資金持續集中AI伺服器、PCB與CCL等高成長題材。

其中，台光電上半年歸屬母公司業主淨利逾152億元，每股稅後純益42.46元，雙雙創新高。公司在高速材料領域已連續維持全球領先地位，2025年整體CCL營收更躍居全球第一，基本面成為股價強勢的重要支撐。

AI伺服器需求延續，也帶動電腦設備族群成為盤面焦點。仁寶（2324）早盤攻上漲停43.20元，成交量逾40萬張居台股第二；華碩最高達1,025元，緯穎衝上6,650元，緯創（3231）也一度突破206元，多檔指標股同步創高。但緯創挑戰200元關卡再現反壓，股價翻黑收低在193.5元。

另一方面，記憶體族群呈現強弱分化。力積電（6770）大漲4.67%，華邦電（2344）上漲3.67%，成交量分居前段；南亞科（2408）成交值居冠，股價震盪收低0.39%、報512元。群聯（8299）則因亮眼財報開高後遭遇獲利了結，並消化配息不如預期消息，終場下挫8.77%、至2,080元。