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台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

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台股開高走低收盤下跌210點 軍工股獲利多大漲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電14日收盤價2,395元，下跌40元，跌幅1.64%。中央社
台積電14日收盤價2,395元，下跌40元，跌幅1.64%。中央社

台股今（14）日收盤下跌210.47點，跌幅0.46%，終場以45,811.01點作收，成交量1兆645億元；台積電（2330）收盤價2,395元，下跌40元，跌幅1.64%。

台股早盤開高，但權值股追價買盤意願不高，台積電未能持穩，南亞科（2408）及國巨*（2327）兩大人氣股走勢疲軟，雖南亞亮燈漲停卻無法阻擋指數一路走低，終止指數連四漲；因國民黨立法院黨團全數通過六年442億元無人載具產業發展統籌型計畫，以及行政院各部會編列的192億採購預算，合計634億元。市場買盤轉向搶僅軍工股漢翔（2634）、亞航（2630）、長榮航太（2645）、世紀*（5314）、雷虎（8033）、陽程（3498）、龍德造船（6753）及台船（2208）等股價轉趨強勢。

今日成交金額大且走高為：華邦電（2344）、力積電（6770）、南亞、臻鼎-KY（4958）、南電（8046）、金居（8358）、仁寶（2324）、台虹（8039）及華碩（2357）；成交金額大且疲軟者則為：國巨、群聯（8299）、緯創（3231）、華新科（2492）、合晶（6182）、聯電（2303）、創意（3443）、鴻海（2317）及日月光投控（3711）。

群益投顧表示，低基期、低評價+去槓桿的韓(晶片)股近期表現強勢，但美科技指數攻勢漸顯步履蹣跚。短期均線仍呈走多，惟整體結構多空混沌；短線氛圍估趨於躊躇，逢高有震盪壓力，擇強守技術面應對。

中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，上市櫃公司第2季獲利普遍優於市場預期，營收成長動能維持高檔，主要是反映AI伺服器、高效能運算（HPC）及先進製程相關需求依舊強勁。

外資在7月操作呈現「先賣後買、逢低回補」的趨勢。雖然外資全月累計賣超約7,380億元，顯示在市場高檔及評價面修正壓力下，資金一度明顯撤出台股，但賣壓主要集中於漲幅較大的中小型個股，大型權值科技股相對具支撐力。

徐啟葳認為，在企業基本面及資金面的支撐下，第4季多頭格局可望延續，不過要注意，隨著市場對獲利上修的預期逐步反映在股價表現，未來行情可能從過去全面性的資金行情，轉向更重視企業基本面與獲利兌現能力，尤其在AI相關供應鏈中，具備技術門檻、訂單能見度高及獲利持續成長的企業，值得留意的族群包括：先進製程、先進封裝、伺服器、散熱、光通訊及記憶體等供應鏈。

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