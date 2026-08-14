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法人曝「這些消費飆股」潛力足：具備長期結構性成長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
巨大集團宣布董事長劉湧昌（左）與總經理劉素娟（右）。聯合報系資料照片
巨大集團宣布董事長劉湧昌（左）與總經理劉素娟（右）。聯合報系資料照片

法人看好的自行車與隱形眼鏡族群第2季表現亮眼，主要受惠市場需求穩健復甦、產品組合改善，以及營運槓桿效益推升獲利。

放眼消費次產業，貨櫃與散裝航運為7月營收成長最快的族群之一，年增率分別達42%及38%。貨櫃航運受惠美國旺季提前出貨及庫存回補需求，散裝航運則受南美穀物出口暢旺及高能源價格帶動煤炭需求支撐。

航空業延續強勁成長動能，7月營收年增25%，主要受惠AI相關貨運需求熱絡，以及客運市場穩健成長。自行車產業則因出貨回溫，加上折扣減少、新產品上市帶動產品平均售價改善，7月營收維持年增，表現優於市場預期。相較之下，鞋類產業受景氣放緩及非必需消費支出疲弱影響，7月營收年增率僅3%。

其中，巨大第2季獲利年增234%，較市場預期高出48%，並受惠歐洲及中國市場需求回溫，毛利率創近兩年半新高。隱形眼鏡族群方面，視陽與望隼受惠彩色隱形眼鏡需求穩健，以及獲利率明顯擴張，第2季每股盈餘分別年增57%及86%，均優於法人預期。

展望2026年下半年，法人預期，隨隱形眼鏡業者持續擴充產能、優化產品組合，營運表現可望優於往年季節性水準。

另外，考量非必需消費品需求前景仍具不確定性，法人偏好具備長期結構性成長趨勢的消費類股，看好巨大、美利達、視陽及望隼。此外，也正面看待長榮航與華航，預期將持續受惠於貨運及客運需求熱絡。

法人 消費 航運

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