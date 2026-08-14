法人曝「這些消費飆股」潛力足：具備長期結構性成長

版主於本週一（8/10）的文章提到於2009年買房，後續收到一些質疑：版主是不是也有強大的原生家庭支援，否則如何能這麼年輕就買房？ 每次版主只要提起過往，總會收到相同的疑問，就相關問題，版主已多次撰文闡述，老粉們大概都看過很多遍了，本文再簡要說明。 版主能順利買房，最主要原因是當時全球股市與房市崩盤。 2008、2009年陸續爆發雷曼兄弟倒閉與次級房貸風暴，當時的慘況，有經歷過的人一定餘悸猶存。

2026-08-14 14:14