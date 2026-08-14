別被自由現金流轉負騙了！明年「這兩大關鍵」才是真戰場

Google自由現金流轉負，引發市場對AI投資變現能力的疑慮，法人表示，但Amazon公布負自由現金流後，股價反而正面反應，因此自由現金流並非近期市場修正主因。事實上，自由現金流非市場主要疑慮，電力與記憶體供給才是2027年關鍵。

法人指出，目前尚未看到AI資本支出放緩跡象，近期修正較可能反映市場先前評價偏高，以及風險偏好下降所引發的去槓桿效應。展望2027年，影響AI產業發展的關鍵限制將不在資本支出，而是電力供給。隨AI需求快速攀升，若電力及相關基礎設施建置進度不及需求，恐限制資料中心部署速度。

此外，記憶體供給持續吃緊，也將影響新一代GPU規格規劃。法人預期，2027年GPU仍將由HBM4升級至HBM4e，但為兼顧有限的記憶體供給與最大化GPU出貨量，升級幅度可能低於市場原先預期，例如採用8H而非12H配置。

法人認為，若市場持續關注自由現金流表現，相較於積極擴產的雲端服務供應商（CSP），半導體業者自由現金流仍相對穩健，自由現金流殖利率亦具優勢。隨近期股價修正後，半導體族群投資價值正逐步浮現。

台廠中，法人推薦可留意台積電、日月光、鴻勁、穎崴、旺矽、聯發科、創意、世芯-KY、頎邦、南亞科、環球晶、華邦電等後市表現。