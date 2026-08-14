「台股V轉了」 分析師預期最晚10月可再創新高 點名看好5大族群

台股從低點39,404.65點反彈至14日盤中高點，已上漲6,997.95點，本周更是連5漲，大漲2,176.69點，證券分析師認為，強勢的反彈表現已可視為V轉，重回多頭格局，預期「老AI+新AI」將是再創高的先鋒，最晚10月台股將再創新高，他同時點名看好5大布局族群。

台股從6月23日盤中歷史高點48,218.87點下跌，一度下滑至39,404.65點，高低點下跌8,814.22點，隨後出現反彈，本周以來更是天天都上漲，衝上46,000點之上；14日指數持續往上衝高，早盤以46,103.81點開出，上漲82.33點，盤中一度衝達46,402.6點，上漲381.12點。

證券分析師張陳浩表示， 台股這波反彈指數已接近0.809，可視為V轉，代表第4波修正結束，重回多頭，現在開始走第5波的上升，預估最晚10月會再創新高，電子仍是領軍衝新高的要角， 尤其是「老AI+新AI」更是衝高的先鋒。

張陳浩表示，周五因有兩天的周末假期，且美國政策常在假期間改變，因此周五操作宜保守，先保留現金，本周連5天上漲，下周要續攻則需補量，否則因已到密集套牢區，未放量可能出現拉回整理；不過，他認為，大幅拉回的機率不大，因為均線已回到多頭排列。

張陳浩表示，台積電第3季的財報會很漂亮，預估台積電股價及台股有機會在台積電法說會前創高；他分析，若以台積電明年EPS130元，21倍本益比來計算，台積電10月股價有機會上看2,700元之上。

張陳浩點名看好的族群中，台積電及相關設備股都值得關注，包括萬潤、弘塑、辛耘、中砂等都看好；另外，記憶體可以留意南亞科、華邦電、鈺創等；張陳浩強調，ABF是PCB族群中能見度最高的族群， 欣興、南電、景碩值得留意；CCL也是具有能見度的PCB族群，聯茂、台光電、台燿可以關注；張陳浩說，老AI更值得關注，包括緯創、緯穎、廣達、技嘉、奇鋐等可以留意。