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不只台股熱 台灣人瘋海外證券 半年交投10兆元逼近去年全年規模

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國內投資人參與國際市投資需求攀升，上半年海外證券交易金額已達9.99兆元。聯合報系資料照
國內投資人參與國際市投資需求攀升，上半年海外證券交易金額已達9.99兆元。聯合報系資料照

今年上半年台股日均成交量已逾1.1兆元，不僅國內股市投資熱絡，海外投資也持續升溫，上半年海外證券交易金額已達9.99兆元，短短半年交易規模已逼近去年全年的10.75兆元規模。

兆基證券指出，國內投資人參與國際市投資需求攀升，隨著AI浪潮席捲全球，科技產業持續擴大投資，且不論是投資新手還是資深投資人，對美股及國際市場的關注度明顯提升，且美股是國人資產配置的重要市場。

由於全球AI科技競賽加速升溫，從AI晶片、雲端基礎建設到智慧應用落地，新一波商機正由科技巨頭向更多產業鏈擴散，投資人關心焦點也從AI概念股漲跌，轉向如何掌握長期成長機會。

凱基證券指出，目前AI競爭已進入新階段，市場焦點出現三大變化：首先，中國開源模型快速崛起，全球AI競賽已從模型與算力競爭，逐步擴展至企業實際應用與商業變現能力；其次，在主權AI、邊緣運算及實體AI等新趨勢帶動下，AI紅利正由少數科技巨頭逐漸外溢至更多產業；最後，投資人更應聚焦企業獲利能力、競爭優勢與長期成長潛力，而非只追逐短線熱門題材。

台股 規模 台灣人

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