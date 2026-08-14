國民黨過了無人機預算！軍工股急拉 但前景萬里無雲了嗎？

國民黨立法院黨團表示，全數通過經濟部6年442億元「無人載具產業發展統籌型計畫」，及行政院各部會編列的192億採購預算，合計634億元。軍工股聞訊大漲，雷虎（8033）、漢翔（2634）、邑錡（7402）、和成（1810）、亞航（2630）盤中都漲停亮燈，千附精密（6829）盤中大漲逾8%，長榮航太（2645）、龍德造船（6753）上漲逾6%。

國民黨團表示，國民黨團強烈支持台灣安全及國防產業自主發展，期望能夠打造第二座世界級的護國神山，讓台灣無人機產業能夠蓬飛發展。在確認與本年度各部會192億元採購預算無重複編列之疑慮後，本黨團予以支持，通過634億的無人機預算。

軍工股受此消息激勵，盤中紛紛急拉大漲，雷虎、漢翔都衝上漲停板，雷虎回升至201.5元。

不過相關概念股仍有利空消息，美國總統川普13日簽署公告，對特定尺寸或具備特定能力、涉及國家安全方面敏感性的無人機、無人機的停靠站及特定關鍵零組件，課徵100%從價關稅。

對來自歐盟、日本、列支敦斯登、南韓、瑞士及台灣的無人機與零組件課徵15%從價關稅，因商務部長盧特尼克認為，來自特定外國實體的無人機及零組件「構成安全及保安風險」。

白宮指出，商業及美國軍事用途無人機的關鍵無人航空系統（UAS）零組件仰賴外國來源，對美國國家安全構成重大風險，並造成網路安全漏洞，美國需要迅速擴大自有的無人機產能。

白宮表示，關稅將在簽署21天後生效。對國家安全並非特別敏感的無人機零組件，關稅將在簽署180天後生效。