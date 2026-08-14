健身產業洗牌大賺！柏文靠自營毛利衝破33%、世界健身拚加盟授權

財政部財政統計資料庫裡，行業代號9312-19健身中心這一格，登記家數從112年的985家，長到113年的1,062家，再到114年的1,127家，一年多開65家。

同一時間，銷售額從170.86億元走到186.63億元，再到212.48億元，兩年複合成長11.52%。

按照一般的產業邏輯，店開得比市場長得快，單店營收就該被稀釋。但把兩欄相除，112年平均單店銷售額1,735萬元，113年1,757萬元，114年1,885萬元。

不但沒被稀釋，還在加速。用1到5月的同期數字看得更清楚，112年576萬元、113年581萬元、114年605萬元、115年639萬元，年增率依序是0.9%、4.2%、5.6%。

這就是台灣健身市場現在的真實狀態。全真瑜珈與極限健身接連退場的新聞不斷，很多人以為市場飽和了，但數據講的是另一回事，需求長得比供給快，所以每一家店都能分到更多。

115年前五月產業銷售額74.20億元、年增12.65%，登記家數已經來到1,161家。

順風是真的，而且吹得比想像中久。問題出在下一層，同一陣風打在兩艘船上，成績單卻長得完全不一樣。

用58%的營收 做出更高的每一項獲利指標

2026年第一季，世界健身-KY（2762） 合併營收28.11億元，柏文（8462） 16.27億元，後者只有前者的57.9%。但另外三個指標全部反轉。

營收年成長率，柏文20.17%對世界健身-KY的9.38%。毛利率，33.57%對21.78%，差11.79個百分點。營業利益率，16.17%對10.69%，差5.48個百分點。

這張表順帶交代了台灣健身房市場的真實結構。

第三名統一佳佳旗下的BEING sport與BEING fit合計10家，實收資本額1,500萬元，是柏文7.93億元的1.9%、世界健身-KY 11.25億元的1.3%。

所謂前三大，第一名和第三名根本不在同一個量級。

這是一個高資本門檻的產業，單館投資動輒5,000萬到1.2億元，損益兩平大約要3,000名會員，回收期24到30個月，中小型業者被擠出去是結構性的，不是誰經營不善。

回到雙雄的落差。營收規模大的那一家，賺錢效率明顯較差，這件事光看地理布局解釋不了。答案在收入配方裡。

差別不在賣給誰，在賣什麼？兩家公司的營收都拆成會籍與教練課兩大塊，但比例完全不同。

柏文2024年會籍使用費占60.4%、私人教練課程占36.4%，2025年變成61.3%與35.3%，2026年第一季再走到63.8%與32.8%。

教練課程對會籍收入的比例，從60.2%掉到57.6%，再到51.4%。營收結構正在往會籍傾斜。

世界健身-KY的配方是另一種，2025年會員收入54.11億元占49.27%，教練課程53.71億元占48.90%，兩塊幾乎一樣大。教練課程對會員收入的比例，2024年98.9%、2025年99.3%。

這裡是整篇文章的關鍵。教練課程要付教練抽成，是變動成本高的業務；會籍費在場館蓋好、器材裝好之後，多收一個會員的邊際成本極低。

兩條互相獨立的證據同時指向這件事。橫向看，教練課程占48.90%的世界健身-KY毛利率17.29%，占35.3%的柏文毛利率31.93%。

縱向看，柏文會籍占比從60.4%走到63.8%的同一段時間，毛利率從31.93%走到33.57%。

必須說清楚的是，兩家財報都沒有揭露分部毛利率，所以這是分析推論，不是財報明文。但兩個方向的證據對得上，而且對得很整齊。

順著這條線，柏文自己主打的「會員二次消費增加」這條引擎，反而是三大引擎裡相對減速的那一條。

2025年會籍費成長20.16%，教練課程只有14.84%，差了5.32個百分點。這對毛利率是好事，對成長故事的完整性是壞事。

還有一個更值得盯的數字。入會費是一次性收費，最接近新增會員的代理變數。

柏文2025年入會費成長20.40%，2026年第一季只剩2.3%的占比、金額3,678萬元。新客獲取的成長率正在向下收斂，成長動能從拉新客轉向舊客留存加新店貢獻。這個數字每個月都公告，不必等季報。

柏文：從虧損到單季2.42元 走了兩年？

柏文這輪成長的起點比很多人記得的更近。2024年第一季，這家公司的季度每股盈餘欄位寫的是由虧轉盈，當季0.62元。

往後看，2024年四個季度0.62、1.17、1.23、1.75，全年4.77元。2025年1.55、1.99、2.15、2.80，全年8.49元，年增78.0%。2026年第一季2.42元，年增56.13%。

同一個第一季，兩年前0.62元，今年2.42元，成長290%。

月營收的節奏一樣紮實。2026年6月6.02億元、年增20.11%，單月首度突破6億元。

上半年累計34.02億元、年增20.23%。從2025年7月往回滾動十二個月，營收合計66.38億元，已經超過2025全年的60.66億元。

有一格要幫讀者處理掉。2026年2月月營收年增只有8.49%，看起來像是動能斷了，但1月年增30.55%。

這是農曆年落點造成的，兩個月合看，前兩月累計年增19.22%，跟其他月份的20%完全一致。同樣的情形也出現在世界健身-KY，2月月減8.91%、前兩月累計年增10.53%，與全年9%的水準相符。

看月營收不合併農曆年前後兩個月，很容易得出錯的結論。

第一季是淡季這件事也要記住。2024、2025、2026三年的第一季對前一年第四季，季增率依序是負15.07%、負11.43%、負13.57%，連三年為負。

拿2.42元乘四推全年會低估，但柏文下半年還有多家新廠陸續開幕，新店初期有籌備費用、折舊與人力前置成本，會壓抑毛利率與營益率，獲利也不會線性放大。兩邊都不能簡單外推。

柏文的另一個特徵是業態。法說會整理到2026年6月22日，柏文合計91個據點，其中健身工廠85家，剩下是肖跳、滾吧、鐳射戰場、專業球類運動俱樂部各1家與Buddy Body運動按摩2家。

健身工廠本體的分布，北北基宜25處、高屏17處、中彰投16處、桃竹苗14處、雲嘉南澎13處。

六種業態壓在同一批客群上做交叉銷售，這是自營模式才做得到的事。年報裡歸在其他的芳療課程與商品銷售，2025年成長39.16%，是柏文四個項目裡最快的，只是金額6,521萬元、占營收1.1%，還在起步。

世界健身-KY：288家分店 138家是自己的！

世界健身-KY的簡報上，最好看的是全球化那一頁。288家分店、10個國家、約90萬名會員。

台灣138家、澳洲63家、巴西28家、加拿大24家、美國16家、墨西哥12家、埃及4家，德國、大開曼與哥斯大黎加各1家，泰國在開發中，印度在洽談中。

但下一頁把這個故事的性質講清楚了。公司自己揭露，全球288家的結構是Company Owned加JV 138家、Franchise 150家。而台灣的據點數，正好就是138家。

也就是說，世界健身-KY自營或合資的場館全部在台灣，海外那150家一家都不是自己的，全是加盟。

全球化在財報上的位置，是年報營業比重裡的其他那一格，2025年2.01億元、占營收1.83%，而且這一格還混了會員解約、轉點、轉讓的異動手續費，所以純商標授權費比2.01億元更少。

換句話說，世界健身-KY超過98%的營收來自台灣。這家公司不是一間國際企業，是一間把品牌授權出去的台灣企業。

台灣為什麼是唯一的獲利引擎，會員密度也給了線索。台灣138家場館約50.7萬名會員，平均每館3,674人；海外150家約39.3萬名會員，平均每館2,620人。

台灣館的密度高出40%。用2025年營收除以台灣會員數，每名會員年貢獻約21,665元，換算每月約1,805元，讀者可以拿自己的月費對照看看。

不過這裡要給世界健身-KY一個公道。其他那一格2025年成長71.0%，是三個項目裡最快的，而且在11.67億元的年度營收增額裡貢獻了7.2%，遠高於它1.83%的營收占比。

全球授權不是假的，只是還在極早期，而且世界健身-KY的獲利軌跡，其實比柏文更陡。

2025年四個季度的每股盈餘依序是0.45、0.73、1.04、1.53元，全年3.75元。2026年第一季2.01元，寫下掛牌以來單季新高，是連續第四個季度改善。

毛利率從2025年全年的17.29%走到第一季的21.78%，營益率從5.99%走到10.69%。

董事長柯約翰把2025年定義為轉型調整年，數字支持這個說法。從年增率回推，2024年下半確實走弱，2025年第一季0.45元觸底，之後連四季往上。

只有一件事要提醒。2026年第一季每股盈餘年增346.67%這個數字看起來驚人，但分母是0.45元，四年來的最低點。看絕對值0.45元對2.01元，成長依然可觀，但沒有346%那麼戲劇化。

低基期造出來的百分比，要跟絕對值一起看。

兩種模式 兩種帳要算

把地理這層剝掉之後 兩家的差異其實是兩種商業模式的差異

世界健身-KY的加盟授權模式，最大的好處是不吃資產。海外150家的5,000萬到1.2億元建置成本由加盟主自己出，公司收的授權費幾乎是純毛利，不用背折舊、不用背租約、不用背當地的人事。

這也是它敢在2026年第一季每股盈餘2.01元的情況下超額配息3.63元的底氣之一。

壞處是規模小到看不見，2.01億元的其他收入分不出多少是授權費，投資人沒辦法單獨追蹤這條線的成長曲線。

品牌控制權的風險也是真的，你收人家的授權費，卻管不到人家怎麼經營場館、怎麼服務會員，出了事品牌一起承擔。

柏文的自營模式，好處是單位經濟完全在自己手上。哪一家店賺錢、哪一家店拖累毛利、要不要收、要不要改，決策全部自己做。

六種業態壓在同一批會員身上做交叉銷售，健身工廠的會員可以被導到保齡球館、運動按摩、球類俱樂部，這是加盟體系拼不出來的密度。

壞處也很直接，每一家新店都是自己掏5,000萬到1.2億元，回收期24到30個月，而且完全沒有海外選擇權，天花板就是台灣的滲透率。

柏文2026年3月董事會通過發行國內第四次無擔保轉換公司債，加上先前的部位，股本稀釋的節奏會直接影響每股盈餘的成長曲線，這是自營高資本模式必然的代價。

配息政策也照著模式走。柏文2025年度配息約7.27元，對應每股盈餘8.49元，配息率約86%，是獲利支撐得起的水準。

世界健身-KY採季配息，2026年第一季每股盈餘2.01元、配發3.63元，配息率約180%，公司自己在公告裡用的詞就是超額配息，動用了保留盈餘或資本公積。

高殖利率的表象下，真正該問的是這個水準能撐幾年，以及在泰國展店與AI健康平台同時推進的階段，把現金大額配出去的資本配置優先順序是什麼。

市場沒有給獲利品質溢價

最後看估值，這是整篇最值得停下來想的地方。

用滾動四季計算，柏文近四季每股盈餘9.36元，以股價144元換算本益比15.4倍；世界健身-KY近四季5.31元，以股價85.7元換算16.1倍，兩家幾乎一樣。

一家毛利率33.57%、營收成長20.17%、每一元股本賺0.84元；另一家毛利率21.78%、營收成長9.38%、每一元股本賺0.36元。市場給它們的評價卻在同一個位置。

這意味著兩種可能：一種是柏文的獲利品質還沒被充分定價，另一種是市場已經把世界健身-KY那150家加盟店的飛輪、泰國與印度的進度、連續四個季度的毛利率修復，都算進去了。

柏文的優勢是結構性的，已經在損益表上，可以逐季驗算。世界健身-KY的優勢是選擇權性質的，目前主要還在簡報上，需要時間證明。

至於銀髮商機，那是另一個故事了。整個產業論述都在講超高齡社會，長照3.0也在2026年把預防保健與延緩失能納入服務範圍，但那些經費流向的是社區據點與日照中心，不是商業健身房。

真正推升今年上半年業績的，是全真退場後的會員重分配、皮拉提斯與HYROX這類分眾課程的客單價提升，以及高資本門檻對中小業者的持續擠壓。方向對，但還沒進到財報。

一個產業一年多開65家店、單店營收還在加速，這種市場不常見。剩下的問題只是，同樣站在這條曲線上，你要買已經證明的效率，還是還沒證明的想像。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：健身雙雄同一陣風，吃到高齡化商機及健康意識抬頭，為什麼營收多反而賺得少？