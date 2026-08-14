泰山將競標街口100%股權 市場不買單？股價重挫逾6%

泰山為追回35.9億元投資款，董事會決議參與街口電子支付100%股權拍賣投標案，最高投標金額35.9億元。泰山此舉不僅可以確保街口電支不會被低價賣掉，並且有機會直接取得街口電支的併購機會。但市場似乎不買單，泰山盤中股價重挫逾6%。

泰山昨日召開記者會，泰山副總經理李淑惠表示，泰山已聲請假執行並扣押街口電子支付5,000萬股、100%股權，後續將依法院程序進行拍賣。而泰山決議參與街口電子支付股權拍賣投標案，並授權董事長在不高於原投資款本金35.9億元，且不高於參與競價者最高出標金額之2,000萬元範圍內，全權代表公司參與台灣台北地方法院民事執行處的拍賣投標。

泰山前經營團隊於2023年投入35.9億元，取得街口支付母公司街口金融科技約四成股權，後泰山經營權更迭，新團隊就投資交易爭議提起訴訟，要求返還35.9億元投資款，並於2025年5月獲台北地方法院一審判決勝訴且得為假執行。

法院拍賣所得原則上將拿來清償泰山的債權，不過泰山決定也參與競標，這樣可以避免街口電支被低價賣掉，但拍賣所得又不足以填補泰山的35.958億元債權。假使市場只願意低價買，泰山就準備自己接手街口電支，把債權轉化成對街口電支的控制權，泰山可從債權人變成街口電支的100%股東。

不過泰山股價盤中重挫逾6%，一度下跌至14.15元，為近8年低點。