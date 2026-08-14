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台股多空交戰 竑騰逆勢鎖漲停
台股今（14）日早盤多空交戰，半導體設備股竑騰（7751）卻逆勢衝鋒，開盤一字漲停，鎖在1,445元，上漲130元，盤中賣單一度掛零。亮眼財報加上AI先進封裝設備需求持續升溫，成為資金追價的主要題材。
竑騰基本面表現強勁，第2季營收7.31億元，季增18.2%、年增63.5%，再創單季新高；稅後純益1.84億元，較去年同期大增85%，每股稅後純益（EPS）6.85元。累計上半年營收13.5億元、年增67.7%，歸屬母公司稅後純益3.72億元，EPS達13.85元，營收與獲利雙雙改寫歷年同期新高。
營收動能進入第3季仍未降溫。竑騰7月營收2.42億元，雖月減2%，仍較去年同期大增51%；累計前七月營收15.92億元、年增64.9%，顯示今年成長並非集中於單一季度，而是隨著設備交機及客戶驗收持續放量。
展望後市，法人指出，竑騰在手訂單約達50億元，訂單能見度延伸至2027年，設備排程看到明年第2季；加上第三廠產能逐步開出，下半年營運可望優於上半年。
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