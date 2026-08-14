台股多空交戰 竑騰逆勢鎖漲停

廣達在7月底完成了台灣近20年來最大的GDR發行案，募得約22億美元（約新台幣703億元）。 照理說，能募得這麼大一筆資金，至少代表一定程度的信心，但廣達股價則是一度跌停，股價則是延續走跌，最後以跌停破年線279元作收。

2026-08-14 10:49