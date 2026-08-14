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廣達營收創高獲利卻下滑？GDR折價引發賣壓 3指標成未來照妖鏡

聯合新聞網／ 玩股網
廣達靠GDR募集大筆資金卻引發折價賣壓，雖然營收大幅成長，但毛利率、本業獲利與財務槓桿同步承壓，後續須觀察3項指標。台股示意圖。 歐新社
廣達靠GDR募集大筆資金卻引發折價賣壓，雖然營收大幅成長，但毛利率、本業獲利與財務槓桿同步承壓，後續須觀察3項指標。台股示意圖。 歐新社

＊原文時間8月6日。

廣達在7月底完成了台灣近20年來最大的GDR發行案，募得約22億美元（約新台幣703億元）。

照理說，能募得這麼大一筆資金，至少代表一定程度的信心，但廣達股價則是一度跌停，股價則是延續走跌，最後以跌停破年線279元作收。

什麼是GDR？廣達這次的條件是什麼？

GDR的全名是「全球存託憑證」（Global Depositary Receipt），就是公司把股份賣一部分給海外的投資人，以換得現金。

相比於以「發債」來籌資，發行GDR不用付利息，但原本股東的股份會因此稀釋。

而廣達這次GDR合計發出2.45億新股，每單位訂價44.17美元，換算每股約新台幣287.06元，相較於訂價日收盤價的309.5元折價約7.25%。

而股價被打折賣，市場容易反向推論，認為管理層可能覺得現在股價已經偏高，這也是股價承壓的原因之一。

但採用GDR的方式來募資，可能是較適合廣達的選項。廣達2026年Q1負債資產比衝上87.45%，較前一季跳升6.49個百分點，是2023年以來最大的單季增幅。

換算下來，廣達的自有資本(股東權益)只剩總資產的約12.5%，槓桿程度已經偏高。

為什麼是現在？負債比逼近上限的訊號

除了負債水位已經逼近上限，廣達從26Q1利息淨額已從去年同期的-10.01億擴大到-20.75億，這個數字是「利息收入減利息支出」後的淨額，等於利息支出增幅達107%。

但這個趨勢正好對應到「毛三到四」的產業體質：廣達要先墊付大筆美元資金向上游採購零組件，完成組裝交貨後才收回客戶貨款。

訂單越大，需要先墊出去的美元資金越多，借錢的成本也就越高。

今年第一季，包括廣達在內，其他老AI伺服器代工廠緯創、鴻海與技嘉，存貨季增全面攀升。

合理的解讀是雙重動機疊加，一邊是AI伺服器訂單延伸，一邊是零組件漲價潮追趕不放，與其等到下一季用更高的價格補貨，不如現在先借錢囤料鎖定成本，這是這波老AI伺服器運作的財務邏輯。

不過，相比伺服器代工廠緯創、技嘉的存貨都出現大幅跳升，增速遠遠甩開營收增速（緯創4.1倍、技嘉6.3倍）。

相比廣達存貨季增31.4%，跟營收季增26.7%相對接近，但廣達的財務壓力，主要不是來自超前囤貨，而是負債與利息負擔。

廣達營運實況：營收屢創好消息，獲利品質卻下滑

至於廣達上半年的經營成績如何呢？

先看好消息，根據近一年月營收資料，廣達近幾個月的營收確實非常驚人：2026年4月營收年增120.71%，5月年增94.38%，6月更達到年增102.87%，Q2營收首度突破兆創單季歷史新高，累計上半年營收較去年同期成長超過八成。

但營收成長只是故事的一半，若拆解廣達近五年的毛利率，從2024年Q2高點的8.58%，一路下滑到今年Q1的4.78%接近腰斬，創下近15季以來新低。

而且這不是單一季度的意外，是連續8個季度、每一季都比前一季更差的持續趨勢。

原因與GPU、HBM記憶體價格高昂且多以美元計價有關，代工廠要花更多成本採購零組件，利潤空間自然被壓縮。

廣達26Q1稅後淨利雖然仍年成長8.7%，但拆解本業獲利實際卻是衰退6.4%，主要靠匯兌淨額成長，分擔本業淨利衰退與利息支出的兩個坑，不是公司變強了。

營收衝得越猛，不代表獲利體質越健康，也就是代工業常用「賣的量變大」去彌補「每單位賺得變少」，但彌補是有極限的。

緯創也要GDR？ AI代工業的槓桿共識

同為伺服器代工廠老AI，緯創也在董事會通過計畫發行GDR，預計將不超過2.5億股普通股。

緯創與廣達的相似之處，則在6月合併營收達3,218.22億，改寫單月營收歷史次高紀錄。上半年累計合併營收達1兆7,417.46億元，大幅成長94.01%，同步改寫歷年同期新高。

但同時緯創也有毛利率較高峰的9.29%下滑到5.21%，另外負債佔資產比更是快速攀升到超過80%的偏高水位。

兩家公司都在用「借更多錢」的方式，去追AI伺服器這波成長機會，財務槓桿風險是共通的。

但緯創與廣達的關鍵差異，則在於本業的獲利的成長與否。

同樣以Q1損益表對比，營業淨利291.4億（YoY+92%）成長比本期淨利96.3億（YoY+81%）還快，代表這波成長不是靠匯兌或稅率意外撐出來的，是真的靠賣伺服器賺到更多錢。

緯創董事長林憲銘在法說會提到，「高槓桿經營」幾乎已成為整個AI產業的常態。

不管是負債比提高，或是發行GDR，都是籌措資金的方式，說到底都要回到同一個基礎問題：本業有沒有真的在成長。拆解廣達營收成長的表象下，獲利品質下滑的陰影同樣如影隨形。

若接下來兩季營業淨利率持續低於3%、負債比未見改善、且利息負擔持續擴大，代表本業結構轉弱與財務壓力雙雙坐實，不管股價有多甜、本益比多低，都需要提高警覺。

而從緯創Q2最新法說會資料來看，除了本業獲利成長的關鍵差異，2Q26存貨較前一季下降約12.9%，營收並逆勢成長5.8%。代表囤的貨正在轉換成實際出貨與營收，是相對健康的訊號。

所以接下來兩季，有三個數字是真正的照妖鏡，比股價、比本益比都重要：營業淨利率是否能守住3%以上、負債比是否真的隨著GDR增資回落、利息負擔是否停止擴大。

這三個數字如果同時亮紅燈，代表的不是「股價便宜可以撿」，而是這家公司正在用未來的獲利，償還現在的擴張。

便宜，只是價格一時的狀態，卻不會是價值的保證。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：廣達才剛 GDR，緯創準備下一棒：借了錢又印新股票，老 AI 開槓桿會是新常態？

廣達 營收 折價

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