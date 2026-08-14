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台股開高觸及46,400關卡 仁寶、力積電、華邦電交投火熱

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台股開高觸及46,400關卡 仁寶、力積電、華邦電交投火熱

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股上漲示意圖。歐新社
台股上漲示意圖。歐新社

美股四大指數昨夜同步收紅，記憶體族群強勢領軍，帶動台指期夜盤大漲364點、收46,389點。台指期14日開盤續揚441點、報46,466點，集中市場同步開高82.33點、報46,103.81點，隨後在台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等權值股領軍，加上南亞科（2408）、華邦電（2344）、緯穎（6669）、華碩（2357）等接力助攻下，漲點一度擴大至380餘點，最高觸及46,402.60點；盤面則以仁寶（2324）、力積電（6770）、華邦電等個股交投最為熱絡。

美國7月PPI低於預期，加上油價回落，進一步降溫市場對聯準會9月升息疑慮，美股四大指數昨夜同步收紅，標普500再創歷史新高並首度突破7,800點，費半同步上漲0.46%。記憶體族群更成盤面亮點，美光漲4.23%、SanDisk飆13.67%、SK海力士ADR勁揚7.29%，帶動台股ADR多數走高，台指期夜盤上漲364點、收46,389點。8月台指期今日開盤上漲441點，為46466點

盤面上，五大權值股開盤整體呈現偏多走勢。聯發科開高至4,400元，台達電開高報1,945元，日月光投控（3711）也開高來到635元。另，權王台積電與鴻海（2317）則是雙雙以平盤開出，台積電報2,435元、鴻海開262元。

類股方面，資訊服務、塑膠、光電、電腦設備等漲幅居前，橡膠、化工、鋼鐵、航運等相對疲弱。

回顧台股13日表現，集中市場指數上漲503.41點、收46021.48點，成交值放大至近1.05兆元。三大法人買超89.25億元，其中外資買超756.95億元、投信賣超15.02億元、自營商買超147.32億元。

法人指出，台股強勢反彈慣性仍在，短線若能突破前高，行情仍有延伸空間；惟日KD已進入高檔過熱區，追價風險升高，操作宜避免開高追漲，等待拉回短均線有撐再布局。個股則可留意營收、獲利與籌碼同步轉強標的。

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