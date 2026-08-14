那斯達克將23小時不打烊 台灣券商兩點要注意

美國那斯達克交易所（Nasdaq）「全球交易時間」制度將於12月6日啟動每日高達23小時的超長交易時段，牽動台灣券商複委託業務。

主管機關與券商公會評估後，傾向不採取強制複委託下單全面同步美股交易時段，而讓各券商依自身營運成本與客群需求，自主評估是否跟進，但要求券商注意「國外上手系統支援度」與「國內系統與人力調整」。

近年台灣投資人熱衷海外投資，複委託業務已成國內券商的重要成長引擎。統計顯示，今年上半年複委託累計成交金額近10兆元，全台開戶數突破822.96萬戶、等於每四位國人就有一人擁有複委託帳戶，且當中近八成資金交易集中於美股，成長力道驚人。

目前市場上約有近30家券商實際承作複委託業務，其中元大、國泰證券市占率雙雙突破兩成領先，永豐金與富邦也擁有一成以上實力；隨著美股交易時間大幅延長，這片「新藍海」正式點燃全天候業務競賽。

面對美股改制，國內主管機關已要求業者提前因應。考量實務面，目前國內投資人的複委託高度集中於「盤中時間」，盤前盤後交易時段則幾乎僅提供預約掛單。

據了解，券商公會先前已邀集業者針對接軌方案展開討論，並點出四大需凝聚共識的關鍵議題，一是交割與結算：交易時間大幅拉長，後續交割作業與時程需重新精算；二是異常應變機制：延長時段內若遇市場異常，券商必須具備即時應變能力。

三是投資人權益保障：在長時間交易下，如何確保資訊透明與維持優質客服；四是人力與排班調整：國內後勤與交易員的夜間人手配置與成本效益評估。