MSCI三升！台股迎資金潮 估帶來2,500億活水

MSCI明晟昨（13）日公布季度調整結果，台股權重罕見在MSCI全球市場、MSCI全球新興市場、MSCI亞洲除日本等三大指數，繼前一季後連續全面三升，法人估有望為台股帶來高達2,500億元資金活水；利多帶動外資昨豪砸756.9億元敲進台股，助攻台股收復46K。

台股權重在「MSCI全球市場指數」中，由3.08%上調至3.13%；在「MSCI全球新興市場指數」中，由26.60%上調至26.85%；在「MSCI亞洲除日本指數」中，由29.75%上調至30.03%。相關調整將於8月31日收盤後生效。

MSCI台股權重三升

證交所表示，依MSCI截至2026年7月底資料，台灣在MSCI新興市場指數權重已達26.63%，首度躍居新興市場指數第一大市場，反映台灣企業在全球資本市場的重要性持續提升。上市公司中，台積電（2330）更以15.46%的權重居MSCI新興市場指數第一大成分股，聯發科、台達電及鴻海亦名列該指數前十大成分股。

針對此次MSCI明晟季度調整結果可能為台股帶來的資金流，高盛證券預估可帶來650~800億元；第一金投顧董事長黃詣庭估約為60億美元，約新台幣1,930億元。

富邦投顧董事長陳奕光則預估，除廣義的被動加碼效應外，若再加上包含槓桿、反向 ETF，及量化策略基金在內的衍生追蹤資金，整體被動買盤可達新台幣2,000~2,500億元量能。

呼應MSCI調整台股權重，三大法人昨買超892.5億元，其中，隨國際熱錢回歸，加上台股本次MSCI季度調整，由原先預期權重微降轉為三升，外資擴大買超至756.9億元，寫歷史第七大，自營商亦買超150.6億元；惟投信反手賣超15.0億元，終止連三買。

外資回頭，加上台積電等電子權值股領軍，加權指數昨終場漲503點收46,021點，連四紅，再創本波反彈來高點，成交量增至1兆元，近六日最多。外資在去槓桿完畢及美通膨數據未明顯增溫下，8月來回補1,874.7億元，扭轉 6、7月大賣態勢。