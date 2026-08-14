聽新聞
0:00 / 0:00

MSCI三升！台股迎資金潮 估帶來2,500億活水

經濟日報／ 記者魏興中盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

MSCI明晟昨（13）日公布季度調整結果，台股權重罕見在MSCI全球市場、MSCI全球新興市場、MSCI亞洲除日本等三大指數，繼前一季後連續全面三升，法人估有望為台股帶來高達2,500億元資金活水；利多帶動外資昨豪砸756.9億元敲進台股，助攻台股收復46K。

台股權重在「MSCI全球市場指數」中，由3.08%上調至3.13%；在「MSCI全球新興市場指數」中，由26.60%上調至26.85%；在「MSCI亞洲除日本指數」中，由29.75%上調至30.03%。相關調整將於8月31日收盤後生效。

MSCI台股權重三升
MSCI台股權重三升

證交所表示，依MSCI截至2026年7月底資料，台灣在MSCI新興市場指數權重已達26.63%，首度躍居新興市場指數第一大市場，反映台灣企業在全球資本市場的重要性持續提升。上市公司中，台積電（2330）更以15.46%的權重居MSCI新興市場指數第一大成分股，聯發科、台達電及鴻海亦名列該指數前十大成分股。

針對此次MSCI明晟季度調整結果可能為台股帶來的資金流，高盛證券預估可帶來650~800億元；第一金投顧董事長黃詣庭估約為60億美元，約新台幣1,930億元。

富邦投顧董事長陳奕光則預估，除廣義的被動加碼效應外，若再加上包含槓桿、反向 ETF，及量化策略基金在內的衍生追蹤資金，整體被動買盤可達新台幣2,000~2,500億元量能。

呼應MSCI調整台股權重，三大法人昨買超892.5億元，其中，隨國際熱錢回歸，加上台股本次MSCI季度調整，由原先預期權重微降轉為三升，外資擴大買超至756.9億元，寫歷史第七大，自營商亦買超150.6億元；惟投信反手賣超15.0億元，終止連三買。

外資回頭，加上台積電等電子權值股領軍，加權指數昨終場漲503點收46,021點，連四紅，再創本波反彈來高點，成交量增至1兆元，近六日最多。外資在去槓桿完畢及美通膨數據未明顯增溫下，8月來回補1,874.7億元，扭轉 6、7月大賣態勢。

台股 MSCI 明晟

延伸閱讀

MSCI三升台股權重 法人估將為台股帶來2,500億元的資金活水

第3季MSCI指數 台股權重調整結果罕見「三升」

台灣穩居MSCI新興市場第一大市場 上市企業國際競爭力再獲肯定

MSCI 調整帶喜 台股收盤上漲503點量增至兆元、台積電上漲20元

相關新聞

12檔買盤追捧人氣股 聚光

台股強彈收復月線、季線後，追價動能趨緩。專家認為，漲多震盪難免，所幸基本面添增底氣，南亞科（2408）、大成鋼等法人買超且融資同步回升的人氣股，仍是短多青睞焦點，預期在技術面翻空前，漲勢仍具續航力道。

MSCI三升！台股迎資金潮 估帶來2,500億活水

MSCI明晟昨（13）日公布季度調整結果，台股權重罕見在MSCI全球市場、MSCI全球新興市場、MSCI亞洲除日本等三大指數，繼前一季後連續全面三升，法人估有望為台股帶來高達2,500億元資金活水；利多帶動外資昨豪砸756.9億元敲進台股，助攻台股收復46K。

那斯達克將23小時不打烊 台灣券商兩點要注意

美國那斯達克交易所（Nasdaq）「全球交易時間」制度將於12月6日啟動每日高達23小時的超長交易時段，牽動台灣券商複委託業務。

台股逾40家上半年EPS攀峰 法人預期將有更多績優股入列

隨上市櫃公司半年報進入最後揭露階段，台股交出亮眼成績單。據統計，截至昨（13）日，已有超過40家公司上半年每股稅後純益（EPS）改寫歷來同期新高，顯示台股企業獲利爆發力十足。法人預期，隨今日財報密集揭露，將有更多績優股陸續入列，將為台股後市注入強心針。

六大題材撐腰 有利台股續攻

台股擺脫外資調節壓力後，本波強彈重登所有均線及46,000點。法人指出，美聯準會（Fed）升息預期降溫、機器人展、國際半導體展、半年報亮麗、周KD黃金交叉、萬金股強勢維繫多頭等六大題材撐腰，將是短線震盪向上的有力憑藉。

就市論勢／光通訊、被動元件 吸睛

台股先前的回檔主要反映市場對聯準會（Fed）升息預期所引發的評價面修正，以及對AI變現能力的短期疑慮，非基本面出現轉折。事實上，美國總體經濟持續處於就業平穩、溫和擴張階段，原油價格走勢受控，通膨實質影響相對有限。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。