六大題材撐腰 有利台股續攻

台股擺脫外資調節壓力後，本波強彈重登所有均線及46,000點。法人指出，美聯準會（Fed）升息預期降溫、機器人展、國際半導體展、半年報亮麗、周KD黃金交叉、萬金股強勢維繫多頭等六大題材撐腰，將是短線震盪向上的有力憑藉。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥分析，台股自39,394點低點反彈以來，多頭一路過關斬將，接連收復短、中期均線及多道整數關卡，彈幅超過0.618黃金分割滿足點，但45,000點以上套牢壓力沉重，仍待量能及時間去化。

台新投顧總經理黃文清表示，雖然中東情勢未明，所幸美國7月非農就業數據意外降溫、消費者物價指數年增率連兩個月放緩，市場對於Fed下月維持利率不變機率已上揚至六成，有利國際資金回補力道。

展覽題材方面，台灣機器人與智慧自動化展19日即將登場，加上輝達執行長黃仁勳持續唱旺，近日盤面機器人概念股成為資金輪流點火標的；SEMICON Taiwan 2026國際半導體展預計9月2日舉行，預料相關上中下游供應鏈將吸引短多關注。