台股逾40家上半年EPS攀峰 法人預期將有更多績優股入列

隨上市櫃公司半年報進入最後揭露階段，台股交出亮眼成績單。據統計，截至昨（13）日，已有超過40家公司上半年每股稅後純益（EPS）改寫歷來同期新高，顯示台股企業獲利爆發力十足。法人預期，隨今日財報密集揭露，將有更多績優股陸續入列，將為台股後市注入強心針。

科技權值股昨日扮演台股多頭火車頭，帶領台股大漲503點收46,021點，收復46K，就是靠企業財報亮麗撐腰。「護國神山」台積電（2330）延續技術護城河優勢，上半年EPS高達49.32元，連兩季改寫歷史新高，表現優於預期；代工大廠鴻海表現亦搶眼，上半年EPS達7.84元改寫歷年同期新高紀錄。

上半年EPS創高股 法人搶買

對於已公布獲利創新高的公司，法人買超動作格外積極，顯示專業投資機構正精準鎖定成長性個股。統計本周四個交易日內，法人買超張數最多的前15名個股中，南亞科以逾7.8萬張買超張數居冠，因其上半年EPS達23.38元，成長力道強勁。此外，電子零組件通路商至上、記憶體IC廠鈺創以及線纜大廠華榮等，亦獲法人資金青睞，買超張數在1.2萬餘張至3.5萬餘張不等，顯見法人看好相關產業的後續成長動能。

台新投顧總經理黃文清指出，從法人資金積極流入的族群觀察，不難發現主要著墨業績成長股。以記憶體族群來看，包括南亞科、晶豪科與鈺創等公司，隨著AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）及標準型記憶體需求大增，加上全球產業庫存去化告一段落，相關廠商上半年獲利出現爆發性成長，均吸引法人資金買超。