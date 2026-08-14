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就市論勢／光通訊、被動元件 吸睛
盤勢分析
台股先前的回檔主要反映市場對聯準會（Fed）升息預期所引發的評價面修正，以及對AI變現能力的短期疑慮，非基本面出現轉折。事實上，美國總體經濟持續處於就業平穩、溫和擴張階段，原油價格走勢受控，通膨實質影響相對有限。
基本面上，美國雲端服務供應商（CSP）大廠今年資本支出預計達7,500億至8,000億美元，年增近八成，且AI基礎建設需求動能將延續至2028年以後。受惠於此，台灣企業今年獲利年增率已大幅上修至64%。7月股市下修已逐步消化利率政策與地緣政治利空，台股中長期多頭格局依舊穩固，盤勢無須悲觀。
投資建議
針對當前行情，短線市場已對升息預期及油價波動提早反映，待8月下旬全球央行年會（Jackson Hole）與輝達（NVIDIA）財報釋出後，將進一步指引方向。屆時可密切觀察Fed對通膨與利率路徑的論述；同時聚焦輝達的新產品設計推出時程與訂單供需狀況，將是研判全球AI硬體需求的關鍵風向球。
建議優先聚焦具備高定價權與顯著競爭優勢的大型AI核心供應鏈。現階段可觀察評價面具吸引力的光通訊（CPO）族群，以及受惠於日系大廠擴產策略保守、台灣廠商得以順利承接訂單的被動元件族群。只要AI資本支出趨勢未變，逢低承接核心零組件仍為極佳的投資組合策略。
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