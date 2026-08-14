12檔買盤追捧人氣股 聚光

台股強彈收復月線、季線後，追價動能趨緩。專家認為，漲多震盪難免，所幸基本面添增底氣，南亞科（2408）、大成鋼等法人買超且融資同步回升的人氣股，仍是短多青睞焦點，預期在技術面翻空前，漲勢仍具續航力道。

美伊談判持續陷入僵局，加劇市場對原油供應擔憂，所幸美國7月核心消費者物價指數（CPI）年增率符合預期，美聯準會（Fed）9月升息機率降低，美股四大指數漲多跌少，台股昨日隨日、韓股市同步開高走高，收在當日相對高點。

統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥分析，美國通膨壓力縮減、人工智慧（AI）供應鏈財報持續繳出亮麗成績單，提振市場信心，台股挾基本面、題材面等利多，可望延續震盪盤高格局，但應密切關注外資期貨空單變化，審慎靈活操作。

台新投顧總經理黃文清表示，隨AI基建泡沫疑慮逐漸淡化、資金去槓桿告一段落，科技股重掌主導權，帶動台股接連站回短期、中期均線，盤面資金持續輪動，研判法人買超、融資增加的強勢人氣股，在爆量收長黑K並跌破支撐前，仍將吸引短線買盤關注。

篩選法人近五日買超逾1,000張、7月31日以來融資增加、本周股價表現優於大盤的人氣標的，包括宏致、奇鋐、大成鋼、南亞科、欣銓、偉詮電、聯發科、技嘉、聯鈞、世芯-KY、台橡、世界等，昨日漲幅達2.1%至9.9%不等。

大型雲端服務供應商（CSP）自研晶片及AI推理需求，帶動ASIC AI伺服器滲透率大幅提升，隨先進製程產能釋出，台廠營收動能由委託設計全面轉向晶片量產。聯發科昨日股價漲5.2%收4,225元，創本波反彈新高，世芯-KY漲3.3%收4,190元，外資連日回補扮演重要推手。