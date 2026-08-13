第3季MSCI指數 台股權重調整結果罕見「三升」

明晟(MSCI)公司本(115)年8月12日中歐時間晚上11點(臺灣為13日上午5點)公布第3季相關指數調整，預計於9月1日開盤生效。臺股於全球標準型指數(MSCI ACWI) 權重上升0.05個百分點、新興市場指數(MSCI EM) 權重上升0.25個百分點、亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan) 權重上升0.28個百分點，調整後權重分別為3.13%、26.85%及30.03%。調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，臺股在調整基準日的權重變化，不代表臺股資金的流向。

臺灣於本季調整後躍居MSCI新興市場指數權重第一大市場，反映臺灣資本市場及產業在全球市場的重要性持續提升。未來臺灣證券交易所將持續推動優質企業上市、提升公司治理品質及健全投資環境，以吸引國內外資金參與臺股市場，持續壯大我國資本市場規模，進一步提升臺灣資本市場之國際競爭力。