MSCI三升台股權重 法人估將為台股帶來2,500億元的資金活水

MSCI明晟13日公布季度調整結果，台股權重在MSCI全球市場指數、MSCI全球新興市場指數、MSCI亞洲除日本指數中全面三升，外資預估將為台股帶來650-800億元的資金挹注，本土法人則估達2,000-2,500億元水準。

此次MSCI明晟的季度調整，台股權重在「MSCI全球市場指數」中，由3.08%上調至3.13%；在「MSCI全球新興市場指數」中，由26.60%上調至26.85%；在「MSCI亞洲除日本指數」中，由29.75%上調至30.03%。相關調整將於8月31日收盤後生效。

針對此次MSCI明晟的季度調整結果可能為台股帶來的資金流，外資高盛證券預估約可帶來650-800億元的資金挹注；第一金投顧董事長黃詣庭則認為約為60億美元、約1,930億元，其中全球新興市場指數貢獻高達45億美元。

富邦投顧董事長陳奕光則預估，除了廣義的被動加碼效應外，若再加上包含槓桿、反向 ETF、量化策略基金在內的衍生追蹤資金，整體被動買盤推估可達新台幣 2,000-2,500億元的量能影響。