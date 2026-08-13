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街口金科強調街口電支營運一切正常 批泰山違法假執行涉炒作股價

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
針對泰山企業13日宣布將參與街口金融科技股份有限公司旗下全資子公司「街口電子支付股份有限公司」之股權拍賣投標案，街口金科發表聲明強調街口電支營運與用戶權益完全不受影響。聯合報系資料照
針對泰山企業13日宣布將參與街口金融科技股份有限公司旗下全資子公司「街口電子支付股份有限公司」之股權拍賣投標案，街口金科發表聲明強調街口電支營運與用戶權益完全不受影響。聯合報系資料照

針對泰山（1218）企業13日宣布將參與街口金融科技股份有限公司（街口金科）旗下全資子公司「街口電子支付股份有限公司」（街口電支）之股權拍賣投標案，街口金科發表聲明強調街口電支營運與用戶權益完全不受影響，批評泰山此舉違法，涉嫌炒作股價。

街口金科指出，目前強制執行程序仍處於極早期的「扣押」程序，距離實際拍賣尚有鑑價、詢價、核定底價、公告等繁複司法流程，且執行合法性仍有重大爭議。泰山在司法程序未明朗、拍賣根本未啟動之際，逕行召開重大訊息記者會宣稱「參與拍賣投標」，刻意製造股權即將易手之假象，涉嫌違反證券交易法第155條第1項第6款散布流言或不實資料。

街口金科指出，泰山聲請假執行之基礎訴訟目前仍在臺灣高等法院審理中，尚未定讞；泰山現任經營團隊之代表權合法性正由智慧財產及商業法院另案審理中，假執行基礎有高度被撤銷的違法風險。泰山明知法律瑕疵仍強行操作，有藉此操縱或炒作泰山股價之嫌。

街口金科強調，街口電支作為國內電子支付龍頭，目前資金撥付、系統運作及日常營運均受到金融監督管理委員會之嚴格監管，與相關訴訟爭議毫無關聯。目前街口金科持有街口電支之股權及控制權不受任何影響，用戶權益與資金絕對安全。

街口金科指泰山「一面毀約、一面喊買」，違背商業常理與誠信原則。指泰山在訴訟中聲稱不願投資街口電支並要求返還款項，另一方面公開宣稱將透過拍賣買回。呼籲金管會及臺灣證券交易所立即介入並密切監控泰山之股價異動，嚴查是否涉嫌操縱股價或散布流言。

泰山 強制執行

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