外資買超756.95億元 大買新科MSCI成分股、買超南亞科4.2萬張

台股13日收46,021.48點，上漲503.41點，三大法人同步買超，外資買超756.95億元，統計外資買超前十名個股中，ETF占5檔，其中有4檔是主動式ETF，記憶體則進榜2檔，新科MSCI全球標準指數成分股也在其中，外資買超南亞科（2408）42,741張。

台股早盤以45,676.54點開出，盤中一度拉升至46,216.41點，台積電（2330）收2,435元，上漲20元；台達電（2308）大漲5.31%，站回半年線，收1,885元；聯發科（2454）表態上攻，收4,225元，漲幅5.23%。

南亞科入列MSCI成分股，一度亮燈漲停衝達530元，寫歷史新高，終場收514元，上漲31.5元，漲幅6.53%，創收盤新高；被動元件、矽晶圓也是強勢族群，國巨*（2327）、華新科（2492）、凱美（2375）等都亮燈漲停；台勝科（3532）也漲停收盤。

台股大盤指數終場收在46,021.48點，三大法人買超907.56億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超756.95億元，投信買超97萬元，自營商買超（合計）150.61億元，其中自營商（自行買賣）買超32.58億元，自營商（避險）買超118.03億元。

統計外資買超前十名中，買超主動統一升級50（00403A）最多，單日買超88,137張，其次是買超力積電（6770）57,184張，另外，買超南亞科42,741張；外資賣超前一名個股中，賣超鴻海（2317）33,363張最多。