外資估這家企業第3季將現「量價齊揚」乘數效應 股價還將漲逾一倍

台系被動元件龍頭廠國巨*（2327），由於外資預期該公司第3季營運將出現「價量齊揚」的乘數效應，加上股價基期相對仍處低檔，吸引買盤大舉卡位，拉動13日股價開高走高亮燈漲停，表現相當強勢亮眼。

外資花旗證券指出，國巨 7月營收創下歷史新高，反映積層陶瓷電容（MLCC）價格調漲效益開始浮現，加上標準品與特殊品的產能利用率已超過90%，且訂單出貨比達2.2倍，預示第3季將出現「量價齊揚」的乘數效應。

此外，客戶對簽署「高價長期供貨合約」興趣日濃，為國巨下半年及未來提供了進一步的結構性上行空間，重申「買進」評等，目標價1,450元，以13日收盤價662元計算，股價潛在上漲空間達1.19倍。