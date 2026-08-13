成交值榜國巨成亮點！湧進兩萬張漲停買單 投信連四買、外資也回頭

台股13日再創波段高點，收在46,021.48點，上漲503.41點，漲幅1.11%，收復4萬6千點大關，成交量增至1.05兆元。以成交量、成交值來看，權值股都有出現漲勢，南亞科（2408）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）、國巨*（2327）、台達電（2308）都大漲，其中奇鋐、國巨都漲停。值得注意的是，外資昨日賣超國巨一萬張，今回頭買超逾4千張。

今日成交量前十名為力積電（6770）、主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、華邦電（2344）、仁寶（2324）、主動統一台股增長（00981A）、聯電（2303）、群創（3481）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50反1（00632R）。

成交值部分，前十名分別為南亞科、台積電（2330）、聯發科、華邦電、力積電、奇鋐、國巨、聯電、台達電、鴻海（2317）。

近日被動元件族群開始重啟漲勢，國巨、華新科（2492）兩大指標股更一舉衝上漲停板，分別攻至662元、316.5元，凱美（2375）、信昌電（6173）、臺慶科（3357）等都漲停亮燈。禾伸堂（3026）成為新納入MSCI全球小型指數的成分股，但僅小漲0.88%。籌碼面來看，外資回頭買超國巨4,762張，投信連續四天買超。

基本面上，被動元件通路商日電貿（3090）11日在法說會上表示，這波被動元件供需吃緊與2018年明顯不同，AI伺服器及特殊應用晶片（ASIC）推升高階積層陶瓷電容（MLCC）需求，相關產品交期已拉長至24至36周，MLCC、固態、鋁質及鉭質電容均出現供應吃緊情況，同時相關產品平均售價（ASP）及獲利也更好。

國巨10日公告7月合併營收161.31億元，連續五個月改寫單月新高，月增5%，年增51.5%；前七月合併營收987.53億元，年增33%。國巨說明，7月業績續寫新猷，主要受惠AI相關應用需求強勁。