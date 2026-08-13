台灣穩居MSCI新興市場第一大市場 上市企業國際競爭力再獲肯定

明晟（MSCI）公司公布2026年第3季指數調整結果，台灣市場於MSCI全球新興市場指數（MSCI Emerging Markets Index）權重由26.60%進一步調升至26.85%，增加0.25個百分點；臺灣於MSCI全球市場指數（MSCI ACWI）及MSCI亞洲除日本指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重亦分別調升至3.13%及30.03%，相關調整將於2026年8月31日收盤後生效。

值得關注的是，依MSCI截至2026年7月底資料，台灣在MSCI新興市場指數權重已達26.63%，成為新興市場指數第一大市場，反映台灣上市企業在全球資本市場的重要性持續提升。台灣上市公司中，台積電（2330）更以15.46%的權重居MSCI新興市場指數第一大成分股，聯發科（2454）、台達電（2308）及鴻海（2317）亦名列該指數前十大成分股，展現台灣上市公司在全球半導體、AI及科技供應鏈的關鍵地位，亦凸顯上市市場已成為國際機構投資人參與台灣優質企業及配置台灣資產的重要平台。

這次MSCI全球標準型指數臺灣成分股新增之上市公司，其產業涵蓋記憶體及高階電子零組件等重要科技領域，凸顯台灣上市企業在全球AI及半導體產業發展趨勢下的市場競爭力及國際能見度，並顯示具規模、成長性及市場流動性的優質企業透過上市市場與國際資本接軌，可進一步提升其國際辨識度及機構投資人參與度。

此外，這次MSCI全球小型股指數新增成分股包括臺灣創新板上市公司，也顯示台灣具創新技術及成長潛力的企業正逐步受到國際指數及全球投資人的關注。臺灣創新板（tib-創）做為落實打造台灣成為亞洲那斯達克的重要核心板塊，有別國際其他交易所將創新板塊視為次板的傳統框架，我國的臺灣創新板（tib-創）定位為與一般板並列的主板塊，陪伴創新企業一路成長，提供橫跨上市前、中、後階段的全方位服務創新板作為證交所扶植創新成長企業進入公開資本市場的重要管道，隨企業營運規模及市場能見度提升，亦有助其逐步接軌國際資金與全球指數體系。

台灣近年在MSCI新興市場指數的權重持續提升，由2025年第3季的19.40%持續提升至第3季26.85%，顯示台灣資本市場在全球新興市場版圖中的重要性明顯提升。台灣擁有完整的半導體、AI伺服器、電子零組件及高科技產業聚落，加以眾多上市公司具備全球產業領導地位，上市市場匯聚具規模及國際競爭力產業龍頭與成長企業，已成為全球投資人掌握臺灣產業發展及參與AI與科技長期成長的重要窗口。

證交所將持續協助具國際競爭力的優質企業進入資本市場，並積極推動臺灣創新板發展，鼓勵具規模、成長性及國際發展潛力的企業善用上市市場籌資、提升品牌及接軌國際資本的功能，協助具創新、成長及關鍵技術能力的企業透過資本市場加速成長；同時持續提升公司治理、資訊揭露及市場制度與國際接軌程度，吸引更多國內外長期資金投入台灣市場，進一步強化台灣資本市場的國際競爭力與能見度。