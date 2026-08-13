三商壽看台股…第3季區間整理、第4季審慎樂觀 逢低加碼AI龍頭、高息股

台股上半年走高後，下半年還能續攻？三商壽（2867）13日表示，全球股市經歷上半年大漲後，整體估值已處相對高檔，市場也開始進入去槓桿階段，預估第3季股市將以區間整理為主，不過展望第4季仍「審慎樂觀」。操作上將採區間策略，逢低加碼具AI趨勢及高度競爭力的產業龍頭，並布局營運穩定的高殖利率族群，股價上漲時則適度調節。

三商壽指出，今年上半年受惠AI供應鏈、先進製程及科技權值股表現亮眼，公司也實現部分資本利得。第1季至4月初因應市場狀況確實增加部分股票部位，但5、6月股市創高後，已陸續實現、調節部分持股。

截至6月底，三商壽國內權益證券占投資資產比重升至11.9%，較去年同期增加2.5個百分點；國外權益證券占比也由0.6%提高至2.3%。對於下半年股債配置，公司表示，目前整體投資配置比例將大致維持不變。

債券方面，三商壽認為，近期美伊衝突一度推升油價及通膨預期，也推升長端利率，因此將把握時機布局債券，以提高長期經常性收益。

匯市方面，三商壽認為，下半年台灣出口展望仍相對樂觀，但美國通膨、經濟前景仍未完全明朗，美國利率可能維持高檔盤整一段時間，因此公司預估國際美元偏強格局不變，下半年新台幣兌美元主要落在32元至32.6元區間。

避險策略也將隨新制調整。三商壽表示，今年開始採用AC匯率攤銷制度，加上外匯價格變動準備金機制，匯率波動對公司的影響已明顯降低，整體避險需求也隨之下降。6月底傳統避險比率約43.3%，7月已降至約40%，未來仍將逐步下調，目標避險比率區間約30%至40%。

收益方面，三商壽上半年避險前經常性收益率為3.29%，公司雖未正式揭露避險後經常性收益率，但粗估約接近2.5%；扣除目前保單成本率約2.2%，仍可維持正利差益。

三商壽進一步指出，未來加入玉山金（2884）後，若新契約銷售增加並帶來更多新資金，在目前長天期信用債殖利率仍處相對高檔的環境下，有利資金重新配置，公司預期經常性收益率仍有機會由目前3.29%進一步向上提升。