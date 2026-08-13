台股反攻4萬8千點穩了？三大法人買超907億元

台股13日再創波段高點，收在46,021.48點，上漲503.41點，漲幅1.11%，收復4萬6千點大關，成交量增至1.05兆元，三大法人買超907.56億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超756.95億元，投信買超97萬元，自營商買超（合計）150.61億元，其中自營商（自行買賣）買超32.58億元，自營商（避險）買超118.03億元。

台股四天上漲1,795.57點，台積電（2330）收2,435元；台達電（2308）大漲逾5%，站回半年線，收1,885元，聯發科（2454）表態上攻，收4,225元，漲幅逾5%，台光電（2383）股價休息小跌，鴻海（2317）下跌近3%，收262元。

MSCI季度調整，全球標準指數將新納入六檔成分股，包括記憶體族群的華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299），以及PCB相關的景碩（3189）、南電（8046）、台燿（6274）。股價表現上，南亞科創下收盤新高，收514元，華邦電平盤，群聯漲逾3%，而南電、景碩都下跌，台耀（4746）收平盤。

被動元件、矽晶圓今日動起來，國巨*（2327）、華新科（2492）、凱美（2375）、信昌電（6173）、臺慶科（3357）等都漲停亮燈；環球晶（6488）重返千元，收1,025元漲停價位，合晶（6182）、台勝科（3532）也都漲停。

散熱族群奇鋐（3017）第2季毛利率突破三成，每股純益24.37元，上半年每股純益44.54元，離去年全年的49.17元不遠。奇鋐收3,200元漲停板，創下歷史新高；同樣也有液冷散熱題材的高力（8996）股價也衝漲停，收1,285元。