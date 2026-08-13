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統一投信設立新竹分公司 搶攻高資產企業戶

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

「統一投信3.0」的腳步持續擴張，繼深耕台北總公司及台中、台南、高雄等三大核心都會區後，正式設立新竹分公司，將提供整合服務，以在地化家族辦公室優勢，推動獨創的「金字塔財富工程」業務，搶攻高科技企業與高端家族之客製化資產配置需求。

統一投信從早期專注於傳統共同基金的1.0時代，演進至ETF指數化投資的 2.0時代，去年底率先突破單一金融產品銷售框架，獨家取得投信業首張「家族辦公室整合顧問業務許可」，正式邁入「統一投信3.0」全新階段。隨著新竹分公司開業，統一投信將憑藉在地化家族辦公室的獨家優勢，把「統一投信3.0」持續發揚光大。

「統一投信3.0」的藍圖以公司前瞻性的「金字塔財富工程」為核心，服務架構涵蓋：家族辦公室、企業財務投資、福儲信託、員工退休理財、員工理財講座。

金字塔第一層深耕「員工退休理財」與「福儲信託」，協助企業打造優質留才機制。中層鎖定「企業財務投資」，協助企業提升資金活化效率。頂層則銜接家族辦公室整合顧問業務，結合律師、會計師及境內外稅務顧問，量身打造財富傳承的規劃。

有別於傳統的家族辦公室，統一投信以超過30年的專業投研團隊為堅實後盾，為客戶解讀全球總經與產業趨勢，打造具備前瞻性、抗震避險的投資組合，提供一站式的資產管理服務，協助中小企業、高資產客戶解決傳承痛點。

家族辦公室的服務模式上，統一投信提出「三全+三長」的在地化家辦框架。統一投信表示，將推出獨步市場的「三全信任架構」，提供「全時段、全功能、全精品」的高規格服務，以更多的私募精品級商品，提供差異化財富管理。同時網羅投資、稅務及股權專家，希望成為客戶專屬的投資長、財務長、顧問長，藉由「三長專家團隊」為在地高資產客戶提供專業諮詢。

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