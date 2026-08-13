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MSCI 調整帶喜 台股收盤上漲503點量增至兆元、台積電上漲20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股13日收盤上漲503.41點，漲幅1.11%。終場以46,021.48點作收，成交量1兆498億元。聯合報系資料照
台股13日收盤上漲503.41點，漲幅1.11%。終場以46,021.48點作收，成交量1兆498億元。聯合報系資料照

台股13日收盤上漲503.41點，漲幅1.11%。終場以46,021.48點作收，成交量1兆498億元；台積電（2330）收盤價2,435元，上漲20元，漲幅0.83%。

美國費半指數收盤勁揚，加以MSCI季度調整，新增成分股激勵記憶體及PCB族群股價，台股持續本周第四天上揚。人氣股的南亞科（2408）及國巨*（2327）盤中亮燈漲停吸引買盤轉而追逐其他相關個股，大盤指數盤衝上4萬6千點，成交量也突破兆元。

今日成交金額大且走高為：南亞科、聯發科（2454）、奇鋐（3017）、國巨、聯電（2303）、台達電（2308）、禾伸堂（3026）、華星光（4979）及創意（3443）；成交金額大且疲軟者則為：南電（8046）、鴻海（2317）、穩懋（3105）、群創（3481）、嘉澤（3533）、仁寶（2324）、京元電子（2449）、穎崴（6515）及聯亞（3081）。

群益投顧表示，指數續改寫短線新高，技術面延續短多趨勢，但量能持續偏低下，預期仍以偏多震盪為主。題材輪動而個股走勢分歧，參考短期均線換股偏多操作。

8月美國聯準會（Fed）立場由降息預期轉為審慎偏緊，進一步壓抑股市整體評價，擁擠交易引發晶片與記憶體股劇烈回檔，去槓桿修正壓力還持續消化中；市場再度對雲端服務業（CSP）巨額AI資本支出能否轉化為實質獲利嚴格檢視，企業價值面臨重新評估考驗，台股8月仍以震盪調整格局為主。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，台股加權指數雖然已重返所有均線之上，但近期成交量呈現量縮震盪，後續若成交量能逐步補量至1兆元以上，將極有利於指數發動新一波攻勢。在族群選擇上，建議投資人優先聚焦光通訊、砷化鎵、ABF載板、PCB上游材料及AI伺服器代工廠等短中線看好的關鍵利多族群。

MSCI 台股 台積電

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