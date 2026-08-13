快訊

西南風+午後對流發展旺 從北到南11縣市大雨特報

美退將：俄國疑提供解放軍1關鍵技術 恐削弱美軍在台海作戰優勢

男至北市禮服酒店續攤 「一口未喝」躺包廂睡覺...打烊驚見已屍僵

聽新聞
0:00 / 0:00

戰爭發生買軍工股最賺？專家以烏克蘭開戰4年半揭密：電信撐住、軍工恐歸零

聯合新聞網／ 玩股網
專家以烏克蘭四年半戰爭經驗指出，真正重要的不是哪個產業會漲，而是資產所有權是否還存在。美聯社
專家以烏克蘭四年半戰爭經驗指出，真正重要的不是哪個產業會漲，而是資產所有權是否還存在。美聯社

每次地緣一緊張，我收到最多的問題都一樣：如果真的有事，該買什麼？答案幾乎千篇一律，軍工股，然後是電信跟食品。

這套邏輯順到沒有人想去驗證它。但我們不必想像，因為烏克蘭已經替全世界做完這場實驗，做了整整四年半。

我把2022年開戰至今的股、房、債、匯翻過一遍。先講三個跟直覺差最遠的發現，再回來談台灣。

股市不是跌 是消失

烏克蘭主要股價指數PFTS戰前約500點，現在421點，看起來只跌15%，這個數字是假的。

原始資料顯示，這個指數最後更新是2026年6月，日變動0.00%，往前翻連續好幾週都是零，因為根本沒有成交。

開戰當天證管會就停止股票交易，2024年6月烏克蘭交易所執照被吊銷。

把匯率跟四年半累計67%的通膨校正回來，實質報酬大約-49%。

但最讓我坐直身體的是規模，現在所有還買得到的烏克蘭股票，市值加總68.4億美元，大約是台積電的0.7%。整個國家的股市，不到台積電的百分之一。

債券不是爛 是時機決定一切

烏克蘭主權債2024年重整，名目減記37%，淨現值減記約60%，新債券現在報價57到59美分。

同一張紙，兩種命運。戰前用接近面額買的人，成本95美元，現在連本帶息值38.5美元，虧59%。

2022年10月最恐慌時價格掉到20美分，那時敢買的人賺92%，差4.8倍。

所以債券在戰爭裡不是表現爛，是開戰前持有的人被毀滅，開戰後進場的人賺很大。

股市漲最多的三個族群

第一名國防科技。做無人機群AI軟體的Swarmer，2026年3月在Nasdaq掛牌，IPO定價5美元，現在37.2美元，漲644%。

但它2025年營收只有31萬美元、淨虧850萬，市值是營收的1320倍。翻成人話，這是用戰爭故事定價，不是用生意定價。

第二名電信。烏克蘭最大電信商Kyivstar自己的股價原地踏步，但它佔全部可交易烏克蘭股票市值的46%。

第三名農業食品。烏克蘭最大的雞肉商MHP三年漲76%，五年是-6.23%，它做對的一件事是把歐洲營收佔比從10%拉到27%。

但這裡有一個轉折，到這裡，「軍工、電信、食品」看起來全被驗證了，我要給你看兩家公司。

德國萊茵金屬，從開戰前90多歐元漲到2026年1月最高2008歐元，從開戰算漲超過十倍。

烏克蘭馬達西奇，最大的航空發動機廠，國防工業的皇冠，原本在烏克蘭掛牌，2022年11月被國安會決議收歸國有，原股東全部喪失所有權，股票不是跌，是歸零。

兩家都是軍工股，差別只有一件事：戰爭發生在誰家。

回到台灣 三個答案裡有一個很危險

現在我們把這個框架套回台灣。軍工股、中華電信、統一，這三個代表三種完全不同的邏輯。

先講對的那兩個。電信這條線，烏克蘭的資料強力支持， Kyivstar是整個烏克蘭股市裡唯一撐住規模的資產，佔比46%。

基地台可以修，光纖可以接，但你搬不走一整張網路，敵人也搬不走，這是戰爭中極少數「資產還在原地而且還能收錢」的行業。

食品這條線也支持，但有一個附帶條件。

剛才那家烏克蘭雞肉商最後撐住不是因為烏克蘭人還要吃雞，是因為它把27%的營收搬到歐洲。

所以台灣的食品股，真正要問的不是「它是不是民生必需」，而是它的海外營收放在哪個司法管轄區。

如果一家台灣食品公司的海外成長主要來自中國，那在兩岸衝突的情境下，那不是分散風險，那是雙重曝險。這個問題你得自己去翻年報，我沒辦法幫你回答。

然後是軍工股，這是我最想提醒的部分。

台灣軍工股現在漲，理由很硬。

2026年度國防預算9495億元，佔GDP 3.32%，比2025年增加1768億元，增幅22.9%，是2009年以來首次突破3%。

政府目標2030年拉到GDP的5%，大約1.8兆元，另外還有1.25兆元的軍購特別預算，規劃採購20多萬架無人機、上千艘無人艇，其中大約3000億元在國內產製。

這些數字全部是真的，我一個一個查過。

但你注意一件事：上面每一個數字，都是和平時期的政府採購。

這是萊茵金屬的劇本，不是馬達西奇的劇本。

軍工股現在賺的是「備戰行情」，就是政府在沒有開打的狀態下編預算、發標案、廠商認列營收。

這個行情可以很長很肥，2026到2032年台灣大型軍備採購估計1.3兆元，確定性也高。

但如果劇本從備戰翻到開戰，軍工廠的角色會在一夜之間改變。

它從一個「拿政府訂單的供應商」，變成一個「敵方的優先打擊目標」，同時也變成一個「本國政府可能徵用或國有化的戰略資產」。

馬達西奇的股東當年也覺得自己買的是國防自主的核心受益者。

所以我的判斷是這樣：軍工股是備戰情境下最好的標的，也是真正開戰情境下最脆弱的標的之一，它不是避險資產，它是方向性的地緣政治多單。

這兩件事被混在一起講的時候，最容易出事。

賺錢的行業 不等於賺錢的股票

烏克蘭戰爭中最賺錢的行業不是軍工，是銀行。

稅前股東權益報酬率連續三年在50%以上，賺錢的方式簡單到荒謬：把錢存回央行買存單，2022年利率一度高達23%。

那銀行股呢？烏克蘭唯一還買得到的本地銀行股，五年股價-3.80%。

五成ROE連續三年，股價原地踏步，再扣掉67%通膨等於實質腰斬，原因是開戰後股利全部取消，交易所流動性接近於零。

翻成人話就是，決定你能不能拿到錢的，不是公司獲利，是交易所有沒有開、股利發不發、外資匯不匯得出、你的股票賣不賣得掉。

台灣1996年其實已經演過一次了

如果你覺得上面那些離台灣太遠，我們看一次自己的紀錄。

1995年6月到1996年3月，台海飛彈危機。台股從1995年7月的5670點，跌到1996年3月的4675點，跌幅17.5%。

當時發生了什麼？財政部發出限空令，政府成立股市穩定基金，央行為了把匯率鎖在1美元兌28元新台幣，大量動用外匯存底。

而根據當年央行經研處處長李勝彥的回憶，那時候台灣有一千多億美元的外匯存底，不到兩個月就用掉兩百多億。

他當時對央行總裁許遠東直言，國際資金盯的不是匯率，是外匯存底；如果為了守匯率而燒光存底，反而更容易被狙擊。

請注意，1996年那次只是軍事演習跟飛彈試射，不是戰爭，而它已經足夠讓政府同時動用限空令、股市穩定基金、跟外匯存底這三件工具。

大部分人問的是：如果有事，買什麼會漲？烏克蘭四年半告訴我，該問的是：如果有事，哪些資產的所有權還算是我的？

在極端情境下，第二個問題會讓第一個失去意義。

用這個標準重看烏克蘭，排序大概是：外幣現金跟境外帳戶最安全。

遠離前線的房產撐住了，西部城市美元房價四年漲35%到114%；本地股票凍在交易所裡動不了；被國有化的直接歸零。

最後補一個細節，前面那家漲644%的國防科技公司，總部設在美國德州，工程團隊在基輔跟華沙，還在愛沙尼亞設了實體，掛牌在Nasdaq。

它成功不是因為它在烏克蘭，是因為它在法律上、資金上、掛牌地上，都想辦法讓自己不完全在烏克蘭。

戰爭發生在基輔，錢賺在杜塞道夫，這句話不是諷刺，是資產配置的第一原則。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：烏克蘭四年半的實驗，給台灣的一課：兩家軍工股，一家漲十幾倍，一家歸零

軍工股 軍工 烏克蘭 食品股

延伸閱讀

挪威主權基金 緊抱台積！截至6月底投資333檔台股

鴻海財報／第2季獲利創同期新高、EPS 4.27元 全年業績將強勁成長

鴻海下午5點半召開重訊記者會 說明關係人交易

挪威主權基金台灣投資變動大公開！新增14檔持股 剔除20筆投資

相關新聞

戰爭發生買軍工股最賺？專家以烏克蘭開戰4年半揭密：電信撐住、軍工恐歸零

每次地緣一緊張，我收到最多的問題都一樣：如果真的有事，該買什麼？答案幾乎千篇一律，軍工股，然後是電信跟食品。 這套邏輯順到沒有人想去驗證它。但我們不必想像，因為烏克蘭已經替全世界做完這場實驗，做了整整四年半。 我把2022年開戰至今的股、房、債、匯翻過一遍。先講三個跟直覺差最遠的發現，再回來談台灣。

長照3.0上路鎖定剛性需求！高殖利率防禦股太醫、佳醫受惠政策紅利

面對近期修正幅度較劇烈的 AI 概念股，投資人在擔憂反彈力道的同時，不妨將視野轉向防禦性強、且具備長線剛性需求的領域。 隨著台灣邁入超高齡社會，政策面力推「長期照顧十年計畫3.0」，不僅擴大失智失能照顧、調高特別扣除額，更首度將「智慧科技輔具租賃」與「在宅急症照護」納入政策給付與補助範疇。 加上衛福部與經濟部跨部會推動「銀髮產業與健康照護創新」，讓「智慧長照」從政策願景升級為具備政策預算背書的落地商機。

MSCI 調整帶喜 台股收盤上漲503點量增至兆元、台積電上漲20元

台股13日收盤上漲503.41點，漲幅1.11%。終場以46,021.48點作收，成交量1兆498億元；台積電（2330）收盤價2,435元，上漲20元，漲幅0.83%。

MSCI納入記憶體三強！南亞科飆530元天價 8月漲逾3成後誰能再攻？

MSCI明晟13日清晨公布8月季度調整，台股全球標準指數「6進6出」，華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）3檔記憶體指標股同步入選，為族群再添題材。南亞科盤中一度亮燈漲停、衝上530元歷史新高，成為盤面最強指標。

一表掌先機 記憶體及PCB成MSCI季度調整大贏家

MSCI季度調整最新公布全球標準指數納入成分股的六檔個股，包括記憶體族群的華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299），以及PCB相關的景碩（3189）、南電（8046）、台燿（6274）。法人表示，兩大族群產業前景成長樂觀，股價具上行空間，但仍要留意個股籌碼面及估值變化。

國巨要重登「富士山」？瑤池金母持股發威 被動元件群起助陣

被動元件龍頭國巨*（2327）5、6月急漲，最高一度觸及1,220元，但隨著7月台股跟著韓股去槓桿、市場擔憂美科技巨頭現金流轉負等利空衝擊，國巨最低崩至456.5元，股價由高點至低點跌幅達62%，線型被投資人戲稱像一座「富士山」。不過被動元件近日出現漲勢，13日多檔漲停亮燈，國巨*衝上662元，華新科（2492）、臺慶科（3357）、勤凱（4760）都漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。