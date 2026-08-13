MSCI納入記憶體三強！南亞科飆530元天價 8月漲逾3成後誰能再攻？

MSCI明晟13日清晨公布8月季度調整，台股全球標準指數「6進6出」，華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）3檔記憶體指標股同步入選，為族群再添題材。南亞科盤中一度亮燈漲停、衝上530元歷史新高，成為盤面最強指標。

南亞科強勢創高之際，華邦電則在180元附近震盪，呈現多空拉鋸；群聯開高後一度翻黑探至2,175元，但承接買盤不弱，盤中又重回高檔，顯示記憶體股在急漲後開始出現高檔分化。盤面上，廣穎（4973）、鈺創（5351）漲逾3%，旺宏（2337）、力成（6239）、威剛（3260）等也維持紅盤，族群人氣依舊旺盛。

從波段表現來看，8月以來截至12日，南亞科累計上漲近34%、華邦電約36%、群聯約35%，短線漲幅均超過3成。如今MSCI再將3檔納入全球標準指數，8月31日收盤後生效，被動資金後續進場規模成為市場關注焦點。

值得注意的是，法人資金前一日已出現明顯輪動。外資12日大買力積電（6770）11.4萬張，居全市場買超第1名，旺宏也獲買超1.11萬張；反觀華邦電、南亞科分別遭賣超3.07萬張、1.47萬張，分居全市場賣超第1、5名，顯示記憶體多頭行情延續之際，資金並非全面追價，而是出現明顯換股。

強勁的基本面仍是族群最大後盾。群聯7月營收271.62億元，月增9%、年增377%，創單月新高；前7月營收1,360.17億元，年增263%。法人指出，NAND Flash正由傳統景氣循環轉向結構性缺貨，AI應用從模型訓練進一步擴大至推論與落地部署，帶動巨量儲存需求。

群聯董事長潘健成也以實際行動展現信心，今年以來透過承鑠投資三度加碼群聯，累計達100張，上半年投入金額已逾1.35億元。

華邦電則預期DRAM供給吃緊將延續至2027年，並喊出2027年成為全球最大SLC NAND供應商目標，同時通過130.74億元資本支出。南亞科也看好AI伺服器需求推升HBM、RDIMM，進一步排擠其他記憶體供給，預期下半年產品售價與毛利率持續走升。

在MSCI納入、AI需求、供給吃緊與價格上漲多重題材支撐下，記憶體三強雖已累計大漲逾3成，基本面與資金題材仍持續發酵；但高檔股價開始出現分化，後續被動資金進場力道與三強能否消化獲利了結賣壓，將成為行情能否延續的關鍵。